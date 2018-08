Anzeige

Ried.Nachdem die Sommerpause für die Bezirksliga-Damen bereits am vergangenen Sonntag endete, starten morgen auch die Herrenteams in die Restrunde.

SG Weiterstadt – TC Biblis II

Nach fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen steht die zweite Damengarnitur des TC Biblis kurz vor der Meisterschaft in der Gruppe der Viererteams und könnte somit den direkten Durchmarsch in die Kreisoberliga schaffen. Nur noch zwei Siege aus den drei ausstehenden Spielen benötigt der TCB II, um absolut sicher aufzusteigen. Morgen soll bereits der erste erfolgen. Die Chancen dafür stehen sehr gut, die Gurkenstädterinnen reisen zum Schlusslicht SG Weiterstadt.

„Unsere Damen haben gut trainiert und spielen eine souveräne Saison. Sie sind alle motiviert und wollen in die Kreisoberliga aufsteigen. Nach seiner so guten Runde wollen wir uns jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen“, ist Trainer Sascha Schnöller zuversichtlich, dass der Sieg in Weiterstadt gelingt, auch wenn der TCB II auf Spitzenspielerin Franziska Gabriel verzichten muss.