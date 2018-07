„Wieder in sicheres Fahrwasser gleiten“

Anzeige

Lampertheim.Sie ist überall beliebt, hat eine lange Tradition und nicht nur in Fußball-Deutschland weit verbreitet – die Aufstiegseuphorie. Ist eine Mannschaft gerade mal aufgestiegen, so kann sie auch in der höheren Spielklasse Berge versetzen und in nicht seltenen Fällen spielt das Team dort erneut oben mit. B-Ligist FC Olympia Lampertheim kann indes nichts mit ihr anfangen. Zumindest in der vergangenen Saison herrschte die Aufstiegseuphorie dort nicht vor. Statt nach der Meisterschaft in der Kreisliga C und dem damit verbundenen Aufstieg mit frischem Elan zur Tat zu schreiten, machte sich vielmehr die Angst breit, gewonnenes Terrain bald wieder zu verlieren und absteigen zu müssen. So war der FCO letztlich froh, nach einer turbulenten Runde die Klasse gehalten zu haben.

Ein Knackpunkt war die Heimniederlage gegen Mörlenbach im vergangenen Herbst, als die Olympia in eine tiefe Krise rutschte. Aber gegen Mörlenbach gelang auch eine eindrucksvolle Revanche. Und als der Verein Ende April mit 4:1 im Weschnitztal gewann, war das ein großer Schritt zum Klassenerhalt. Ebenso ein Fremdwort bei der Olympia ist die Konstanz im Mannschaftsgefüge. Die war ganz selten vorhanden. Vielmehr ging es zu wie in einem Taubenschlag. „Echte Typen, die sich mit dem Verein identifizieren, sind Mangelware. Hier müssten auch mal die Vereine untereinander Rückgrat zeigen und diese Spieler links liegenlassen. Es stand Ende Mai alles Spitz auf Kopf, ob überhaupt für die kommende Runde gemeldet werden kann“, stimmt FCO-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres das Lamento an.

Tor: Tim Redig, Tobias Dubiel. Feld: Samin Sengün, Justin ... Tor: Tim Redig, Tobias Dubiel. Feld: Samin Sengün, Justin Ekkerink, Deniz Yoldas, Oezcan Bagci, Fillipos Manos, Patrick Bräunig, Tumay Uras, Qasim Safi, Marvin Kurka, Heiko Hanusch, Simon Hanusch, Arton Kabashi, Tolga Boztepe, Mehmet Ceylan, Yasin Darwish, Christos Karras, Hüseyin Birinci, Marcel Rüffel, Michael Reichardt, Steven Keil, Leon Rückher, Fehmi Dajakaj. Zugänge: Tim Redig, Tolga Boztepe, Arton Kabashi, Heiko Hanusch, Simon Hanusch (alle VfB Lampertheim), Hüseyin Birinci, Deniz Yoldas (beide SV Bobstadt), Leon Rueckher (FV Hofheim), Mehmet Ceylan (FSV Osthofen), Christos Karras (Waldesruh Lampertheim), Michael Reichardt, Steven Keil, Marcel Rüffel, Marvin Kurka (fangen alle wieder an). Abgänge: Enes Durasi (ASV Maxdorf), Ensar Durasi (TuS Flomersheim), Leon Klinke (Amicicia Viernheim), Max Heinze (SKV Sandhofen), Tolga Sezer (Birlikspor Biblis), Stefan Knoch (FSV Oggersheim), Tobias Schneider, Daniel Lahr (beide VfB Lampertheim), Dennis Becker, Jens Göttmann (beide Karriere beendet), Stefan Berth, Steffen Zintel, Ufuk Kahya, Stefan Morweiser, Christoph Trautmann (alle Ziel unbekannt). Trainer: Thomas Düpre für Andreas Zinke (zur FSG Riedrode II). Ziel: Klassenerhalt. Favoriten: FSG Bensheim, SV/BSC Mörlenbach, FC Schönmattenwag, ISC Fürth. hias

Leon Rückher als Hoffnungsträger

Auch auf der Trainerposition war der Wechsel zuletzt das Beständige. Thomas Roth führte die Olympia in die vergangene Saison, dann übernahm im Oktober für kurze Zeit Stefan Knoch das Kommando, ehe Andreas Zinke die Olympia zum Klassenerhalt führte. Doch auch er hat den Verein inzwischen verlassen und trainiert nun den Olympia-Ligarivalen FSG Riedrode II. Thomas Düpre (Bild) heißt der neue Olympia-Trainer. Dieser hatte als Spieler einige Einsätze in der Oberliga Südwest und trainierte in der vergangenen Saison die zweite Mannschaft des VfB Lampertheim.