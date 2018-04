Anzeige

Biblis.In der Bezirksliga A empfangen die Handballer der TG Biblis am Sonntag (18 Uhr) das abgeschlagene Ligaschlusslicht SG Arheilgen II. TGB-Trainer Uwe Groß erwartet nicht nur Wiedergutmachung für die Niederlage in Fürth, sondern auch einen überzeugenden Auftritt seiner Mannen. Gerade in der eigenen Halle will sich der Coach mit seinem Team schadlos halten. Die Runde hat Groß noch nicht abgehakt, in zwei Wochen steht das prestigeträchtige Derby gegen Spitzenreiter TV Groß-Rohrheim an. Auf dieses Duell arbeiten Team und Trainer hin. In der Hinrunde überraschte die TGB mit einem Punktgewinn beim ungeliebten Nachbarn. fh