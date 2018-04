„Wir brauchen ein Wunder“

Anzeige

ried.Am 25. Spieltag der Kreisliga A waren lediglich die beiden Lampertheimer Clubs erfolgreich. Durch einen Sieg beim FC 07 Bensheim II kletterten die Azzurri auf einen direkten Nichtabstiegsplatz, der VfB erkämpfte sich gegen Schlusslicht FSG Bensheim den ersten Erfolg des Jahres. Eine 2:4-Heimniederlage musste dagegen die SG Nordheim/Wattenheim einstecken, für den FV Biblis reichte es gegen Winterkasten nur für ein Unentschieden.

SG NoWa – TSV Aschbach 2:4

„Wie schon in den letzten Wochen war alles, was wir uns vorgenommen hatten, bereits in der Anfangsphase passé – und wir mussten wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Unser Abwehrverhalten war einfach zu schlecht und einer A-Liga-Mannschaft eigentlich nicht würdig. Nach dieser Niederlage können wir dem Abstieg wohl nicht mehr entgehen. Aktuell sind es bereits acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wenn wir das noch schaffen wollen, brauchen wir ein Wunder“, lautete das Fazit von Hamdija Catic, Trainer bei der Sportgemeinde. Eigentlich wollte die SG NoWa das Heimspiel gegen die Aschbacher nutzen, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen, doch schon nach fünf Minuten zerschlug sich diese Hoffnung. Nach einem langen Ball aus dem Aschbacher Strafraum startete Serkan Keskin einen Alleingang und traf zur Führung für den TSV (6.). Catic: „Da hätten wir besser stehen müssen, das war schlecht von unserer Defensive.“ Auch das 0:2 führte Catic auf einen Abwehrfehler zurück, den diesmal Carsten Weihrauch bestrafte (25.). Danach verkürzte Philipp Grünig nach Pass von Nicolas Hecker zwar zum 1:2 (30.), doch anschließend vergaben Tobias Theiss, Nicolas Hecker und Thomas Heß gute Chancen zum Ausgleich. Stattdessen köpfte Michael Weihrauch den TSV kurz vor der Pause zum 3:1 (43.). In der zweiten Halbzeit entschied das 4:1 von Nick Weihrauch das Spiel (68.), auch wenn Daniel Theiss in der Nachspielzeit noch auf 2:4 verkürzte (90.+2).

FC 07 Bensh. II - Azzurri 1:2

Wie schon eine Woche zuvor gegen die FSG besiegten die Azzurri auch den zweiten Bensheimer Club. Mit 2:1 gewannen die Lampertheimer gegen die zweite Garnitur des FC 07 und kletterten damit auf einen direkten Nichtabstiegsplatz. „Ein hochverdienter Auswärtssieg meiner Elf. Wir waren die bessere Mannschaft. Gerade in der Schlussphase wurde deutlich, dass wir gerade konditionell überlegen waren. Eine starke Leistung meiner Truppe“, freute sich Azzurri-Coach Martin Göring über die wichtigen drei Auswärtspunkte bei hohen Temperaturen.