„Wir denken eher über Wachstum nach“

Bürstadt.Eigentlich hätten die Football-Teams der Bürstadt Redskins jetzt ihre ersten Spiele hinter sich und die Cheerleader wären vor kurzem bei der Deutschen Meisterschaft angetreten. Eigentlich, denn es ist Corona-Zeit. Vor einer Woche haben die Redskins immerhin das Training unter Auflagen wieder aufgenommen. Im Interview äußert sich Harry Frommeld, der Head of Communication der Südhessen, zur aktuellen Lage der Football-Abteilung des TV Bürstadt.

Herr Frommeld, mit welchem „Eigentlich“ fangen wir an?

Harry Frommeld: Ich habe vor wenigen Tagen gecheckt, wie viele Spiele wir über alle Teams hinweg schon hinter uns hätten. Und ja, wir wären mitten in der Saison. Stattdessen haben wir am vergangenen Samstag zum ersten Mal wieder ein Training gemacht. Das fühlt sich für alle furchtbar seltsam an.

Warum?

Frommeld: Weil alle normalerweise viel weiter wären. Die Vorbereitung, die etwa beim Seniors-Team im Herbst angefangen hatte, ist komplett hinüber. Während der Lockdown-Phase haben alle ihre Playbooks einstudiert, auch ihre Sit-ups haben sie brav gemacht. Aber es fehlt jegliche praktische Anwendung der Spielzüge, die das Wichtigste beim American Football ist.

Ist die Verletzungsgefahr nach der Pause erhöht?

Frommeld: Ja, wobei die Chance, sich im Training zu übernehmen, kaum vorhanden ist. Man sieht einen riesengroßen Platz, auf dem 40 Leute in Fünfergruppen verteilt sind – und die jeweils mit zwei Metern Mindestabstand zum Nebenmann und mit zehn Metern zur nächsten Gruppe.

Was ist mit den Cheerleadern?

Frommeld: Die haben am Dienstag erstmals trainiert – im Freien, nicht in der Halle. Sie werden nichts Wettkampfspezifisches trainieren können, können aber auf den Cheer Dance gehen.

Wie wichtig ist das Signal: Es geht weiter?

Frommeld: Uns geht es in erster Linie darum, dass die Leute wieder zueinander finden und zusammen auf dem Platz stehen können. Wir wollten auch den Beweis antreten, dass ein Training überhaupt durchführbar ist.

Ist der Neustart als Protest zu verstehen?

Frommeld: Absolut nicht. Es gibt ein Credo bei uns: Wir werden nichts tun, das die Gesundheit unserer Sportlerinnen und Sportler oder deren Umfeld in irgendeiner Art negativ beeinflussen könnte. Darüber hinaus werden wir uns an alle Vorgaben von Politik und Verband halten. Viel wichtiger ist: Die Familie kommt wieder zusammen. Die Jungs haben wieder die Chance, miteinander zu sprechen. Da gab es am Samstag einige sehr emotionale Momente.

Zum Beispiel?

Frommeld: Es gibt diesen Moment beim Warm-up, wenn die Spielführer vor dem Team stehen, die Übungen ansagen und alle anderen Spieler die Rufe mit tiefen Männerstimmen reflektieren. Plötzlich haben die Jungs angefangen, „We are Redskins!“ zu singen. Ich weiß nicht, ob sie das abgestimmt haben. Aber ein Coach sagte mir, es sei für ihn einer der ergreifendsten Momente in all den Jahren gewesen.

Wo ist Normalität gegeben?

Frommeld: Positiv ist, dass die Spieler die Masken abnehmen dürfen. Auch der Passempfang kann trainiert werden, solange die Spieler Handschuhe tragen. Aber Football ist ein Kollisionssport. Ohne Gegner kannst du keine Spielzüge trainieren. Normal trainieren können wir erst, wenn Berührungen erlaubt sind. Das wird der Schlüsselmoment sein, damit wir uns auf eine eventuell ab September startende Saison vorbereiten können.

Was wäre dafür wichtig?

Frommeld: Das wird von den Entscheidungen der Regierungen und der Verbände abhängen, allem voran dem deutschen und dem hessischen Verband. Da wir aber mit rheinland-pfälzischen und saarländischen Teams in Ligen spielen, sind wir auch von deren Verbänden abhängig. Die Rheinland-Pfälzer etwa haben schon früh die Saison für sich ausgesetzt. Wäre es zu schnellen Lockerungen gekommen, hätte die Runde möglicherweise ohne sie stattgefunden. Mittlerweile streben die Landesverbände eine gemeinsame Saison an. Wir werden melden, wenn aus wissenschaftlicher Sicht nichts dagegen spricht.

Mit welchen Problemen ist zu rechnen?

Frommeld: Sieht man von der gesundheitlichen Lage ab, ist die größte Gefahr, dass einige Teams nicht mehr melden – aus finanziellen Gründen, weil sie die Einnahmen über ihre Heimspiele dringend brauchen. Wir gehen davon aus, dass einige erst 2021 wieder starten.

Sind Abgänge zu beklagen?

Frommeld: Was unsere bestehenden Teams angeht: Ich habe von keinem Spieler gehört, dass er sich von den Redskins oder seinem Sport trennen will. Wir haben ständigen Zuwachs, gerade bei den Kindern und Jugendlichen. Bei den Seniors war ich kürzlich mit fünf neuen Spielern in Kontakt und ich weiß, dass wir weitere Interessenten haben, die teils aus höheren Ligen kommen. Die wären eine große Bereicherung – genauso wie neue Coaches, die sich für uns interessieren.

Werden die Redskins von der aktuellen Situation profitieren?

Frommeld: Wir denken tatsächlich eher über das weitere Wachstum nach als über ein Schrumpfen. Als wir im Herbst 2018 mit neuer Leitung gestartet sind, war unser erstes Ziel, die Redskins finanziell aus der Bredouille zu holen. Vorher waren wir darauf angewiesen, dass der Hauptverein uns unterstützt. 2019 haben wir das Ruder herumgerissen und ein blitzsauberes Budget abgeliefert. Ein bisschen konnten wir sogar in die Ausstattung der Jugend reinvestieren. Für 2020 haben wir mit unserem Mutterverein ein konsolidiertes Budget aufgestellt. Das heißt, dass wir auch ohne Heimspiel gut durchkommen.

