Ried.Spieltag drei führt die beiden C-Ligisten aus dem Ried in den Odenwald. Eintracht Bürstadt II ist am Sonntag zu Gast beim TSV Gadernheim, der FV Biblis II reist zur SG Hammelbach/Scharbach.

Gadernheim – Et. Bürstadt II

„Ich bin immer noch ziemlich sauer wegen unseres Auftritts am Sonntag“, stellt Bürstadts Trainer Attila Jambor sofort klar. Beim 0:5 bei Olympia Lorsch II sahen Marc Weis und Mergim Dzackaj Gelb-Rot, spielerisch wie taktisch fiel der Eintracht-Reserve nichts ein. „Das sind Dinge, die wir seit Wochen ansprechen. Wir drehen uns im Kreis. Ich denke nicht, dass ich die Jungs überfordere, aber selbst die einfachsten Sachen klappen nicht“, kündigt Jambor „personelle Konsequenzen“ an. In Gadernheim will der Coach „auf keinen Fall verlieren“. Marco Keim und Kevin Hildebrandt sind angeschlagen.

Hamm./Sch. – FV Biblis II

Hammelbach/Scharbach steht mit voller Ausbeute da, Biblis II wartet noch auf den ersten Punktgewinn. „Die Rollen sind klar verteilt“, meint FVB-II-Spielertrainer Roman Link. „Aber vielleicht tut uns die Außenseiterrolle gut.“ Das Auftreten seiner Elf in den ersten zwei Spielen – einem 1:4 in Gadernheim folgte ein 3:5 zu Hause gegen Schwanheim – nennt der 32-Jährige „unglücklich“. Zwischen „Gegentoren, die einfach zu verteidigen gewesen wären“, und verlorenen Bällen in der Vorwärtsbewegung hat Biblis II noch viel Luft nach oben. cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.09.2020