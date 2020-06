„Wir haben alle richtig Bock“

Bürstadt.Die Tennisteams des TC Bürstadt stecken mitten in der Vorbereitung für die Medenrunde. Durch die Corona-Pandemie hatten auch die Bürstädter nur etwas mehr als einen Monat Zeit, um sich auf die Saison vorzubereiten. Ab Sonntag soll endlich aufgeschlagen werden.

„Unter normalen Umständen hätten wir mindestens einen Monat länger trainiert, aber das gilt für die anderen Mannschaften genauso. Wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht und haben alle richtig Bock, zu spielen“, sagt Krystof Benes, Kapitän des Herrensechsers, der in diesem Jahr wieder in der Bezirksoberliga antritt. Dass es durch das Coronavirus zu Regeländerungen kam – es gibt in diesem Jahr keine Absteiger –, empfindet Benes eher als Vorteil: „Wenn man sich die gegnerischen Mannschaften ansieht, haben wir eine sehr schwere Gruppe erwischt. Viele der Spieler haben eine einstellige Leistungsklasse. Daher sehe ich uns eher als Außenseiter. Trotzdem werden wir unser Bestes geben. Wir sind alle hochmotiviert, zumal es in diesem Jahr kaum Turniere geben wird. Deshalb werden wir die Ligaspiele umso mehr genießen.“

Große Motivation spürbar

Das Grundgerüst der Bürstädter besteht aus Daniel Stumpf auf Position eins gefolgt von Dominik Butz, Tobias Klingler, Krystof Benes, Jan-Henrik Kohl und Mika Back. Benes sieht seine Mannschaft gut gerüstet für die Runde: „Schon in den Übungseinheiten hatten wir viel Spaß, es waren immer mindestens acht, neun Spieler im Training. Jetzt sind wir gespannt, wie es unter Wettkampfbedingungen läuft.“

Die Bürstädter Damen gehen in diesem Jahr erneut als Viererteam in der Bezirksliga an den Start. Nadine Tannreuther, Nadja Rhein, Svenja Halkenhäuser, und Kapitänin Celine Gebhardt bilden den Mannschaftskern. Sollte es zu Ausfällen kommen, können die TCB-Damen auf schlagkräftige Unterstützung durch Alicia Klenk und Sophia Klenk, Talisa und Yamira Halter, sowie Caroline Jahr zählen. „Durch unsere lange Meldeliste sind wir einigermaßen variabel und können uns abwechseln“, versichert Gebhardt.

Nur ein Aufsteiger

Zu den Favoriten will Gebhardt ihr Team aber nicht unbedingt zählen: „Ich denke, die Gruppe ist sehr ausgeglichen, wir kennen ja einige der gegnerischen Teams aus dem vergangenen Jahr. Da nur die erste Mannschaft aufsteigen wird, wären wir mit einem Rang im vorderen Mittelfeld zufrieden. Ein Platz zwischen zwei und vier halte ich für realistisch.“ Zum engeren Favoritenkreis zählt Gebhardt neben dem TC Alsbach/TC Hähnlein den BR Erbach.

Dass es in diesem Jahr sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Ligaspielen einige Regeländerungen, wie etwa den Mindestabstand von 1,5 Metern gibt, findet Gebhardt gut: „Die Gesundheit aller steht im Vordergrund. Wie das in den Wettkämpfen – gerade in den Doppeln – ablaufen wird, müssen wir abwarten. Daran werden wir uns aber auch gewöhnen, man muss sich da eben mehr absprechen. Ich denke, dass alle Teams ein bis zwei Spieltage brauchen werden, um richtig reinzukommen.“ rago

