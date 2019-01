Inken Diederich steht gegen Münster II im TTC-Team. © Nix

Lampertheim.Während die erste Herrenmannschaft des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim als Zweiter der 3. Bundesliga Nord weiter für Furore sorgt, tun sich die anderen beiden höherklassigen TTC-Teams zur Saison-Halbzeit schwer. In der Oberliga muss Lampertheims Damenteam mit Relegationsplatz acht vorliebnehmen. In der Hessenliga muss das zweite TTC-Herrenteam als Letzter mit 1:17 Zählern schon ein kleines Wunder vollbringen, um dem Abstieg zu entkommen.

Für die TTC-Damen, die nach der Vorrunde 6:12 Punkte aufweisen, geht es am Samstag (15 Uhr, Sedanhalle) direkt ans Eingemachte. Mit dem Siebten Blau-Weiß Münster II (7:11 Punkte) kommt ein Kontrahent, der im Klassement auch hinter den Südhessinnen stehen könnte – wäre da nicht eine ärgerliche 4:8-Hinspielniederlage zum Saisonauftakt gewesen. Damals mussten die Lampertheimerinnen ohne ihre Spitzenspielerin Anne Lochbühler auskommen, die beruflich eingespannt war. Aus zwei eigentlich fest eingeplanten Punkten wurden so zwei Zähler, denen Lampertheim bis heute hinterherläuft.

„Wir haben noch etwas gutzumachen“, spricht TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend von einem „ganz wichtigen Spiel“ vor vertrauter Kulisse: „Wenn wir verlieren, zieht Münster auf drei Punkte weg. Wenn wir gewinnen, liegen wir vor Münster und lassen den Relegationsplatz hinter uns.“ Hoffnung macht van gen Hassend, dass die sechs TTC-Damen seit dem Trainingsauftakt am 11. Januar fleißig mitziehen. „Wir sind gut in Form und werden mit der bestmöglichen Mannschaft antreten können“, betont der TTC-Vorsitzende, der bisher nur den Einsatz von Alina Metzner (Trainingsrückstand nach Prüfungen) ausschließen kann. Sicher spielen sollen Lochbühler, Inken Diederich und Inessa Leckel. Sabrina Metzger und Tanja Haberle könnten sich die Aufgaben zwischen Einzel- und Doppelphase teilen.

Das zweite TTC-Herrenteam schaut am Samstag (17.30 Uhr) beim TTC Langen vorbei, der aktuell mit 6:12 Punkten den klassensichernden siebten Platz belegt. Mit anderen Worten: Mindestens fünf Zähler muss der Aufsteiger in der zweiten Saisonhälfte gutmachen – nach einer Hinserie, in der das Schlusslicht nur ein Remis zustande brachte. „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, damit wir wieder glauben können. Langen muss man ja auch erst einmal schlagen“, sagt van gen Hassend, der zudem glaubt, dass „man 13 bis 14 Punkte braucht, um die Klasse zu halten“. Das heißt im Umkehrschluss, dass Lampertheims „Zweite“ mindestens eine 12:6-Bilanz in der Rückrunde braucht – ein eher unrealistisches Szenario, erklärt van gen Hassend: „Da müsste schon ein Konkurrenz richtig einbrechen und wir müssten eine der ersten vier Mannschaften in der Tabelle schlagen. Das ist aber nicht unsere Kragenweite. Wir werden es trotzdem probieren.“

Lampertheims Drittliga-Herren, die vor zehn Tagen das Spitzenmatch gegen den Dritten Union Velbert mit 6:3 gewannen, sind an den kommenden beiden Wochenenden spielfrei. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.01.2019