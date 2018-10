„Wir haben total dominiert“

Lampertheim.In der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord hat die erste Herrenmannschaft des TTC Lampertheim am Wochenende den nächsten wichtigen Sieg nachgelegt. Eine Woche nach dem 6:4-Coup bei Titelfavorit Hertha BSC Berlin fertigten die Südhessen den TSV Schwarzenbek vor heimischer Kulisse mit 6:0 ab.

50 Zuschauer in der Lampertheimer Sedanhalle sahen eine einseitige Partie. „In der Form, in der wir zurzeit sind, hatte Schwarzenbek keine Chance gegen uns. Wir haben den Gegner total dominiert. In den Einzeln war für mich sogar ein Klassenunterschied zu erkennen. Die spektakulären Ballwechsel sind diesmal leider ausgeblieben“, erklärte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Die Einschätzung kommt nicht von ungefähr: In der Einzelphase gaben die Lampertheimer Andrei Putuntica, Alfredas Udra, Nicholas Tio und Istvan Molnar keinen einzigen Satz ab. Lediglich das TTC-Doppel Udra/Tio lag gegen Frederik und Moritz Spreckelsen 0:2 hinten, behauptete sich jedoch letztlich mit 11:2 im fünften Satz. Putuntica/Molnar hatten in vier Sätzen den ersten Punkt vorgelegt. „Wir waren in Rekordzeit fertig“, so van gen Hassend zur Begegnung, die nach nur 110 Minuten beendet war. Zum Vergleich: In Berlin hatten die TTC-Cracks viereinhalb Stunden an den Platten gestanden.

Mache das Herrenteam so weiter, müsse Lampertheim nicht um den Abstieg fürchten, legt sich van gen Hassend fest: „Nein, nicht in dieser Form. Ich hätte nicht gedacht, dass die jungen Neuzugänge Tio und Molnar hinten so einschlagen. Wir haben eine Ausgeglichenheit im Kader wie schon lange nicht mehr – und die Stimmung im Team ist sehr gut.“

Polster auf Abstiegsplätze

Mit 4:2 Punkten und einer Spielbilanz von +6 findet sich der TTC nach drei Spieltagen auf Rang vier wieder. Die vermeintlichen Abstiegskonkurrenten Schwarzenbek (0:8 Punkte) und TTS Borsum (0:6) sind deutlich schlechter vom Fleck gekommen.

4:2 Punkte weist auch Lampertheims nächster Kontrahent auf. Der SV Siek schaut am Sonntag (14.15 Uhr) in der Sedanhalle vorbei. Nach Erfolgen über Schwarzenbek (6:0) und Union Velbert (6:4) unterlagen die Norddeutschen zuletzt Hertha BSC zu Hause mit 2:6. „Das wird ein ganz anderes Niveau, aber sicherlich ein interessanteres und spannenderes Spiel für die Zuschauer. Wir freuen uns“, meint van gen Hassend.

Souverän präsentierte sich auch das Damenteam des TTC Lampertheim in der Oberliga Hessen. Im Heimspiel gegen die Regionalliga-Reserve des SC Niestetal behaupteten sich die Südhessinnen klar mit 8:1. Nach einem 1:1 im Doppelauftakt – Anne Lochbühler/Sabrina Metzger gewannen in vier Sätzen, Inken Diederich/Tanja Haberle mussten sich nach vier Sätzen geschlagen geben – ließen die TTC-Damen im Einzel keine Partie mehr gegen das Schlusslicht (jetzt 0:8 Punkte) liegen. Allerdings mussten Haberle im ersten Durchgang sowie Lochbühler und Diederich im zweiten Durchgang in den fünften Satz gehen.

„Beim Gegner haben die Nummer zwei und vier gefehlt. In dieser Aufstellung war von Anfang an klar, dass Niestetal II keine Chance haben würde“, räumte van gen Hassend ein, betonte jedoch auch: „Das sind die Punkte, die wir brauchen. Jetzt kommen eigentlich nur noch Brocken.“ Am Wochenende steht den Lampertheimerinnen ein doppelter Auswärtsspieltag bevor.

Am Samstag (15 Uhr) muss der Fünfte (4:4 Punkte) zu Spitzenreiter TSV Langstadt III (6:2), am Sonntag (11.30 Uhr) geht es zum punktgleichen TTC Salmünster. „Das sind schwere Aufgaben. Langstadt ist eine Hochburg im Damen-Tischtennis“, weiß van gen Hassend, dass der TSV auch in der 1. und 3. Bundesliga vertreten ist: „Natürlich wollen wir am Wochenende trotzdem etwas holen.“

TTC II erwartet Lorsch

In der Hessenliga Süd-West geht es für die zweite Herrenmannschaft des TTC am Samstag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Tabellenführer TTV Topspin Lorsch (6:0) weiter. Der Aufsteiger steht nach den Niederlagen gegen Langen (4:9) und Königstädten (2:9) als Letzter da. „Wir sind krasser Außenseiter, zumal unser Spitzenspieler Ahmet Topal weiterhin mit einem Tennisarm ausfällt“, will sich van gen Hassend keinen Illusionen hingeben.

