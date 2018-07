„Wir müssen als Team funktionieren“

Anzeige

Riedrode.Aus zwei mach eins. Dass der kleine Bürstädter Stadtteil Riedrode mit nicht einmal 1000 Einwohnern zwei Fußballvereine hat, ist zwar noch nicht ganz Geschichte – aber bald. SG und FSV Riedrode, die stets in einer gesunden Rivalität zueinander standen, bilden ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft und werden – sofern nichts mehr Gravierendes passiert – ab Sommer 2019 ein Verein. Doch wer spielt nun in der ersten Riedroder Mannschaft? 28 Spieler kämpfen aktuell um die sehr begehrten Plätze, und so langsam zeichnet sich ab, wer in der ersten Begegnung auf dem Platz stehen wird oder zumindest auf der Bank sitzt.

Die Mannschaft setzt sich aber nicht nur aus ehemaligen SGlern und FSVlern zusammen, sondern auch aus so manchem Rückkehrer. Maximilian von Dungen, zuvor beim FSV Riedrode am Ball, kehrt nun von den Sportfreunden Heppenheim in seine Riedroder Fußballheimat zurück. Aber auch Janis Wiesener, der einst in der Jugend der SG Riedrode ausgebildet wurde, plagte nach seinem Gastspiel beim FC 07 Bensheim das Heimweh.

Tor: Christian Knecht, Eduard Tropmann, Nicolas Mohr. Abwehr: ... Tor: Christian Knecht, Eduard Tropmann, Nicolas Mohr. Abwehr: Dominic Kohl, Fabian Schuster, Sören Heiderich, Pascal Kratz, Andre Moos, Julian Ille, Jonas Ille, Cagatay Daldal, Niklas Siebert. Mittelfeld: Janis Wiesener, Christos Theodorou, Oliver Schrah, Nils Schwaier, Tomislav Tadijan, Maurice Gündling, Quendrim Dzackaj, Maximilian von Dungen, Alfio Santangelo, Angriff: Sinisa Pitlovic, Marc Kress, Mario Basyouni, Fabian Neeb, Marcel Daniel, Jannik Süß, Lukas Eichler. Zugänge: Janis Wiesener (FC 07 Bensheim), Mario Basyouni, Maximilian von Dungen (beide Sportfreunde Heppenheim), Marcel Daniel (FC Alsbach), Pascal Kratz, Jannik Süß, Niklas Siebert (alle JfV Bürstadt). Abgänge: Amer Hassan, Maximilian Kölsch (beide VfR Bürstadt). Manuel Scharr, Julien Fechtig, Maximilian Eck, Christian Baunach, Sascha Fetzer, Fabian Gräf (alle FV Hofheim), Vassilios Theodorou (Eintracht Bürstadt). Michael Fading, Tim Speicher (beide FC Ober Absteinach), Matthias Hecher (VfB Lampertheim), Alen Brajkovic (ASV Fußgönheim), Bastian Zillig (FC 07 Bensheim II), Lukas Becker (Laufbahn beendet), Daniel Gerisch ( Ziel unbekannt), Perica Bozanovic, Yll Krasniqi, Marcell Gluth (eigene zweite Mannschaft). Trainer: Andreas Keinz (seither SG Riedrode, zweite Saison), Duro Bozanovic (seither FSV Riedrode , dritte Saison). hias

Namhafte Neuzugänge

Zudem haben sich auch in Bürstadt bestens bekannte Fußballer der neugebildeten Spielgemeinschaft angeschlossen. Mario Basyouni, einst beim VfR Bürstadt am Ball, und der ehemalige Eintrachtler Marcel Daniel wollen Riedrode fußballerisch nach vorne bringen.