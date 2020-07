„Wir müssen in die Zukunft schauen“

Lampertheim.Antrittsschnelligkeit? Kopfballstärke? Zweikampfverhalten? Ausdauer? – Nichts von alledem. Wer ein richtiger Fußballer werden will, muss vor allen Dingen gut auswendig lernen können. Joachim Brockmann konnte es und merkte sich nicht nur den Namen des Jungen, mit dessen Pass er an einem Samstag im Jahr 1976 zu seinem ersten Einsatz für die D-Jugend des VfB Lampertheim kam, sondern auch gleich dessen Geburtsdatum. Falls der Schiedsrichter auch danach fragen würde.

Endlich bestritt er seinen ersten Wettkampf, spielte für den VfB, obwohl er erst mittwochs vorher erstmals am Training teilgenommen hatte. Schon lange war Fußball seine große Leidenschaft. Das fing damit an, als er als Siebenjähriger mit den Buben aus der Nachbarschaft auf dem Sedanplatz kickte. Die nahmen ihn auch ins Training zum TV Lampertheim mit. Doch spielen durfte er dort erst einmal nicht. Der Pass sei noch nicht da, wurde als Vorwand geäußert.

„Nicht die beste Haltung“

Sollte es Brockmann einmal mit Leichtathletik probieren? „Ich kam zwar als Erster durchs Ziel, wurde aber gleich mal darauf hingewiesen, dass meine Haltung nicht die beste sei“, fand er auch an dieser Sportart letztlich keinen Gefallen. Nun war er also beim VfB gelandet. Aber bald zeichnete sich ab, dass dies die richtige Entscheidung war. „Wir verfügten über eine sehr starke Jugendabteilung und ich gehörte immer der ersten Mannschaft des jeweiligen Jahrgangs an“, erwähnt der mittlerweile 54 Jahre alte Lampertheimer nicht ohne Stolz.

Ein so guter Mann, den Schnelligkeit, Robustheit und ein „gesunder“ Schuss auszeichneten, den konnten auch die Senioren gut gebrauchen. So wurde Joachim Brockmann 1983 für die erste Mannschaft freigemacht, obwohl er erst 17 Jahre alt war. Der VfB war damals sportlich nicht auf Rosen gebettet und seinen Höhenflug hatte der 1948 gegründete Verein, der von 1971 bis 1977 immerhin in der A-Klasse Süd spielte, längst hinter sich. C-Klasse West hieß die grausame Fußballrealität. Und auch hier zählten die Grün-Weißen längst nicht zu den führenden Teams, schlossen die Saison 1986/87 gar als Letzter ab. Schlimmer hätte es nicht kommen können.

„Doch wir haben uns den Spaß nicht verderben lassen. Bei einem unserer wenigen Siege haben wir im „Neckartal“ auf den Tischen getanzt und Rolf Westermann hat die VfB-Vereinshymne angestimmt“, erinnert sich Brockmann an sensationelle Feiern in der traditionsreichen Lampertheimer Gaststätte zurück, ein beliebter Treffpunkt für jeden VfBler. Das Miteinander, der Zusammenhalt, die Kameradschaft – sie waren sicherlich auch ein Grund dafür, weswegen es für den VfB Lampertheim bald aufwärtsging.

Schon 1989 gelang der Aufstieg in die Kreisliga B Bergstraße, die nur ein Jahr später in Kreisliga A umbenannt wurde.

Aber hier saß das Abstiegsgespenst den Kickern vom Adam-Günderoth-Stadion mehr als einmal im Nacken. Gerade in Relegations- oder Entscheidungsspielen stand es mehr als einmal Spitz auf Knopf, doch der VfB bewies in diesen spannenden Auseinandersetzungen stets Nervenstärke. Und als der Riedverein im Juni 1991 auf dem neutralen Platz in Einhausen auf die SG Gronau mit ihrem Bürstädter Trainer Horst Keinz traf, schlug Joachim Brockmanns große Stunde.

Dass er an diesem Tag zum ganz großen Helden des Vereins werden würde, wer konnte das schon ahnen. Den Treffpunkt setzte der damalige Trainer Alfred Miehe auf 18 Uhr an. Spielbeginn 19 Uhr. Alle waren da – bis auf Joachim Brockmann. Was war nur los? „Mein Ford Taunus hatte plötzlich eine Panne und da war ich froh, dass mich ein Arbeitskollege mit nach Einhausen nahm“, erinnert sich Brockmann an diesen denkwürdigen Tag zurück.

18.45 Uhr: Als die Kameraden schon spielbereit waren, trudelte Joachim Brockmann erst ein und hatte Glück, dass er nicht auf der Bank Platz nehmen musste. Doch kaum war die Begegnung angepfiffen, waren alle Anfahrtsstrapazen vergessen. 18-Meter-Freistoß. Wer schießt? Brockmann natürlich. Der packte den Hammer aus und brachte den VfB schon nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung. Bald lieferte er die Vorlage für Peter „Pitsch“ Schmitts 2:0, ehe ihm in der Schlussphase, den Gegner schnell einmal ausgetanzt, das spielentscheidende 3:1 gelang.

Bezirksliga-Aufstieg 1995

Da der VfB auch in der zweiten Relegationsbegegnung gegen Eintracht Wald-Michelbach den Platz als Sieger verließ, war ihm der Erhalt der Kreisliga A nicht mehr zu nehmen. Und so wurde es bald Zeit, wieder einen VfB-Höhenflug zu starten. Die Grün-Weißen stiegen nicht nur 1995 in die Bezirksliga Süd auf, sondern rückten zwei Jahre später auch in die Bezirksoberliga hoch.

1999 aber war für Joachim Brockmann als Spieler Schluss. In die Funktionärslaufbahn konnte er nicht wechseln, denn da war er bereits. 1990 zum Jugendleiter gewählt, bekleidete der langjährige Leiter der Alten Herren regelmäßig ein Amt, auch wenn es nur als Beisitzer war. Aktuell ist Brockmann der zweite Vorsitzende des Vereins. Da im Februar kein neuer Vereinsvorstand gewählt werden konnte, begrüßt er die Spielgemeinschaft mit dem FC Olympia als „notwendigen Schritt.“

„Vielleicht gibt es ein paar alte VfBler, die das nicht gutheißen, doch wir müssen in die Zukunft schauen“, ist auch Joachim Brockmann bewusst, dass Veränderungen auch vor dem Lampertheimer Fußball nicht Halt machen. hias

