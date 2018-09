Lampertheim.Die Saisonpremiere des TV Lampertheim steht unter keinem guten Stern: Die Bezirksoberliga-Handballer aus der Spargelstadt müssen am heutigen Samstag zur ungewohnten Anwurfzeit 14.30 Uhr bei der MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten ran. „Ein unbequemer Gegner“, wie Trainer Achim Schmied meint. Dass ihm dann gleich fünf Spieler fehlen, macht die Sache noch schwerer. „Aber wir fahren dennoch dorthin, um zu gewinnen. Dann müssen eben die anderen ein paar Prozent mehr rausholen“, lässt Schmied keine Entschuldigungen gelten.

Mit Tino Maurer und Jonas Gaebler sind zwei Spieler in Urlaub, Nils Lochbühler und Dennis Strubel sind privat verhindert und Felix Nieter hat Probleme mit seiner Schulter. Zudem steht noch ein dickes Fragezeichen hinter dem Einsatz von Michael Redig, der angeschlagen ist und in den vergangenen beiden Wochen nicht trainieren konnte. „Ich hoffe aber, dass er am Samstag wieder dabei ist. Er wäre schon sehr wichtig für uns“, so der TVL-Coach, der auf alle Fälle zwei Spieler aus der A-Jugend mit in den Kader nehmen wird. Damit steht ihm dann doch noch eine komplette Bank zur Verfügung: zwölf Feldspieler und zwei Torhüter.

Trotz der Ausfälle ist Schmied aber „froh, dass es endlich los geht“. In den zurückliegenden Wochen wurde die Vorbereitung „ganz schön zäh und man hat gemerkt, dass es Zeit ist, dass die Pflichtspiele kommen“. Während die Konkurrenz zum größten Teil schon am vergangenen Wochenende am Ball war, startet der TVL wegen einer Verlegung erst jetzt. „Es war sogar angedacht, diese Partie auch noch zu verlegen. Das ist aber zum Glück vom Tisch. Wir müssen jetzt spielen.“ Mit Interesse hat der Trainer die Resultate der Konkurrenz verfolgt, wobei es in seinen Augen noch keine Überraschungen gab. Dass der kommende Gegner Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten in Erfelden mit 27:31 verlor, war ebenso zu erwarten wie die Heimsiege der Titelkandidaten Crumstadt und Bonsweiher sowie der heimstarken HSG Langen gegen Groß-Rohrheim. „Die Konkurrenz um einen Platz unter den ersten Vier hat vorgelegt, jetzt müssen wir liefern“, betont Schmied, erklärt aber zugleich: „Die Bezirksoberliga ist eine sehr ausgeglichene Liga. Da darf man sich gegen keinen Gegner zurücknehmen. Wenn man in einem Spiel Blödsinn macht, verliert man“, rechnet er mit einer spannenden Saison.

Auch Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten gehört für den TVL-Trainer zu den gerade in eigener Halle schwer zu spielenden Gegnern. „Wir müssen eine grundsolide Leistung abliefern, müssen in der Deckung gut arbeiten und dann schnell Umschalten“, fordert Schmied hohes Tempo, ohne zu überdrehen. In der Abwehr gilt es besonders die Kreise von MSG-Haupttorschütze Marius Reinheimer einzuengen. „Wir tun gut daran, die Ballverluste auf ein Minimum zu reduzieren und erst einmal Sicherheit in unsere Aktionen zu bringen. Gelingt uns das, dann holen wir die beiden ersten Punkte“, strahlt er trotz aller Probleme Zuversicht aus.

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.09.2018