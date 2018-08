Anzeige

Bürstadt.Dem Sportplatz bleibt Amir Nur nicht gerne fern – auch dann nicht, wenn seine Mannschaft spielfrei ist. Am Sonntag schaute der Trainer der Reserve von Eintracht Bürstadt bei der „Ersten“ vorbei. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellte: Die spektakuläre 5:7-Niederlage des Gruppenliga-Aufsteigers, der gegen den SV Münster nach einem 0:5-Pausenrückstand auf 5:5 herangekommen war, bescherte dem 34-Jährigen einen kurzweiligen, packenden Nachmittag.

Kurzweil, Spannung – das verspricht sich Nur auch von den Auftritten der zweiten Eintracht-Garnitur, die mit einer für viele überraschenden 2:3-Niederlage beim SV Eintracht Zwingenberg in die neue Saison in der Fußball-C-Liga gestartet ist. Es war ein ärgerlicher, unnötiger Ausrutscher, über den sich Nur aber fast schon erleichtert zeigt. „Ich weiß, dass alle uns als Favoriten nennen. Vielleicht war das ganz gut, damit dieses Gerede aufhört“, meint der gebürtige Somali. Dass sein 25-Mann-Kader quantitativ wie auch qualitativ einiges hergibt, will der frühere Eintracht-Jugendspieler nicht abstreiten. „Die Qualität ist da, das streite ich nicht ab. Aber wir haben auch einige Schichtarbeiter. In der ersten Mannschaft können auch immer wieder Spieler ausfallen – dann sieht es schon ganz anders aus“, weiß Nur und merkt an: „Dieses Jahr soll einfach ein Kennenlernjahr sein. Wenn uns eine Überraschung gelingt, umso besser. Aber es ist nicht so, dass wir angreifen oder aufsteigen müssen.“

Der Kader Tor: Dominik Lahmers. Abwehr: Lukas Berg, Daniele Caschetto, Heiko Dexler, Mergim Dzackaj, Marco Keim, Mario Miehe, Colin Ofenloch. Mittelfeld: Valon Bajrami, Levent Bendes, Kelvin Grimm, Patric Horneff, Giuliano Iovine, Joel Makamba, Abdullah Pircek, Deniz Reiter, Patric Richter, Anthony Staudigl, Nikos Theodoridis. Sturm: Okan Ipek, Daniel Patti, Dominik Stockmann, Timur Turan. Spielertrainer: Amir Nur (neu/folgt auf Michael Herzberger). cpa

Qual der Wahl beim Personal

Natürlich wird die Eintracht-Reserve nicht die ersten Spiele herschenken, um die von außen herangetragene Favoritenrolle abzuschütteln. Für das heutige Heimspiel gegen Aufstiegsmitfavorit TSV Gras-Ellenbach (Anpfiff 19.30 Uhr) peilt Nur den ersten Dreier der laufenden Runde an: „Natürlich habe ich mich über die Niederlage in Zwingenberg geärgert, wir haben uns die Tore selbst reingemacht. Der Puffer ist jetzt weg. Wir wollen etwas für die Moral tun. Deshalb wäre es ganz gut, wenn wir gegen Gras-Ellenbach gewinnen“, stellt Nur klar und betont: „Wir wissen jetzt, wie sich eine Niederlage anfühlt – jetzt wollen wir wissen, wie sich ein Sieg anfühlt. Wenn wir verlieren, bleiben wir im roten Bereich. Das wollen wir nicht. Sonst kann die Saison auch ganz anders verlaufen.“