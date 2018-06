Anzeige

biblis.Eigentlich könnte man meinen, beim FV Biblis war man mit der kürzlich beendeten Saison in der Kreisliga A zufrieden. Der FVB holte nach 30 Rundenspielen 39 Punkte und belegte in der Gesamtabrechnung den siebten Tabellenplatz. Zehn Siege, zehn Unentschieden und zehn Niederlagen sorgen für eine ausgeglichene Bilanz, Hin- und Rückrunde liefen mit 20 zu 19 Punkten nahezu identisch. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Bibliser lediglich Elfter wurden, hatte man sich also verbessert.

Allerdings kennt FVB-Coach Roman Link das Potenzial seiner Mannschaft und hatte sich deshalb mehr von der Saison erhofft: „Bei unserem Kader war mehr drin. Wir waren viel zu wenig konstant. Nach einem guten Spiel konnten wir nie wirklich nachlegen und waren in der Woche darauf wieder schlecht. Dadurch haben wir immer wieder Punkte verschenkt. Die ganze Saison bestand damit aus vielen Hochs, aber eben auch aus vielen Tiefs – und das ist ärgerlich. Auch wenn wir vielleicht mit dem Abstieg diesmal direkt nichts zu tun hatten, ist es letztlich egal, ob wir Siebter oder Elfter werden.“

Defensivarbeit als Baustelle

Das Bibliser Hauptproblem war für Link die Abwehr. Bei insgesamt 63 erzielten Toren leistete sich seine Truppe ganze 70 Gegentreffer. Nur in zehn der 30 Saisonpartien kassierten die Blau-Weißen weniger als zwei Gegentore: „Das sind natürlich viel zu viele, zumal sie oft unnötig und aus Unkonzentriertheit heraus entstanden sind. Unsere Abwehr muss deshalb dringend besser werden, diese Gegentorflut müssen wir künftig in den Griff bekommen.“ Als Beispiel führt Link neben dem 0:7 beim SSV Reichenbach oder der 0:4-Heimklatsche gegen den FC Ober-Abtsteinach die Partie gegen den FC 07 Bensheim an, als der FVB bis 20 Minuten vor dem Abpfiff mit 3:0 führte, den sicher geglaubten Sieg aber doch noch aus der Hand gab: „Am Ende mussten wir sogar noch über das Unentschieden froh sein. Das war mehr als ärgerlich.“