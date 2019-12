„Wir sind nicht im Kindergarten“

Biblis.„Der Bruch war da – und er tat auch weh“, sagt Roman Link über den Tag, an dem der FV Biblis beschloss, ihn von seinen Aufgaben als Trainer der ersten Mannschaft zu entbinden. Das war im November 2018. Seit kurzem ist das 31-jährige FVB-Urgestein zurück im Pfaffenau-Stadion – als Trainer der zweiten Mannschaft. Die Bibliser Reserve soll Link, der von 1993 alle FVB-Teams durchlief und ab November 2016 beim Bibliser A-Klasse-Team an der Seitenlinie stand, vor dem Abstieg aus der Fußball-C-Liga bewahren. Offiziell beginnt Links Engagement erst mit der Vorbereitung auf die Restrunde im Januar. Doch schon in der Woche vor dem letzten Punktspiel (1:8 in Elmshausen) sprang das Eigengewächs für den beruflich eingespannten Spielertrainer Sven Sauer ein, der nach viereinhalb Jahren aufhört.

„Es ist eine schöne Herausforderung, der wir uns stellen werden“, erklärt Link und macht sogleich die erste Ansage: „Es kann nur funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen. Thomas Roth, der Trainer der ersten Mannschaft, und der Vorstand haben mir ihre Unterstützung zugesichert.“ Nach 18 von 30 Spieltagen hat Biblis II zehn Punkte auf dem Konto. Der SV Zwingenberg und die SG Wald-Michelbach II, die beiden anderen Teams auf den direkten Abstiegsplätzen, sind gleichauf. Der FC Fürth II, den die Bibliser vor zwei Wochen mit 4:2 besiegten, hat auf Relegationsplatz 13 drei Punkte Vorsprung, der Zwölfte SG Mitlechtern ist fünf Zähler vorne dran. „Solange rechnerisch alles möglich ist, wollen wir uns den Stress mit der Relegation nicht geben“, stellt Link klar.

Als ersten Schritt zur Besserung sieht der 31-Jährige die Trainingsbeteiligung: „Wir kriegen zu viele Gegentore. Wir müssen ein Fitnesslevel erreichen, das für 90 Minuten ausreicht. Dann erst kann man an taktischen Dingen arbeiten. Die Jungs haben es in der eigenen Hand.“

Nachtragend ist der Fitnessökonom, der seit Sommer für die D-Liga-Reserve des FC Alemannia Groß-Rohrheim spielt, nicht. „Ich war ein gutes Jahr abwesend, man ist sich eine Zeit lang aus dem Weg gegangen. Jetzt haben wir uns ausgesprochen, das ging relativ schnell. Wir sind ja nicht im Kindergarten“, will der Ex-Trainer der „Ersten“ die neue Aufgabe als Coach der Reserve nicht als Degradierung verstanden sehen: „Das ist mein Heimatverein und eine Herzensangelegenheit. Es geht hier nicht um einzelne Personen, sondern darum, das Beste für den Verein herauszuholen. Wo ich gebraucht werde, helfe ich auch. Da ist kein Hintergedanke mehr.“

FVB-Vorsitzender Karlheinz Gölz schlägt in dieselbe Kerbe. „Es war damals eine rein sportliche Entscheidung und keineswegs eine leichte“, erklärt Gölz, der „als Trainer viel von Roman“ hält, wie er betont: „Er ist ein Bibliser und kennt als früherer Jugendcoach auch viele unserer jungen Spieler. Sicher war das Verhältnis nach der Trennung angeknackst, aber es ist nie ein böses Wort gefallen. Es war naheliegend, Roman jetzt zurückzuholen.“

Biblis‘ Vereinsboss bedankte sich zudem bei Sauer, der aus beruflichen Gründen als Spielertrainer aufhört. Der 33-Jährige, der die „Zweite“ des FVB 2017 in die C-Klasse führte, wird dem Club jedoch weiter als zweiter Vorsitzender und als Spieler der 1b-Elf zur Verfügung stehen. „Sven hat alles gegeben und sich immer reingehängt. Wir hätten mit ihm weitergemacht, aber er war nicht mehr zu überzeugen“, sagt Gölz.

Sehr wahrscheinlich wird es Link seinem Kumpel Sauer gleichtun und als Spielertrainer wirken – sofern Groß-Rohrheim mitzieht. Der Linksfuß ist zuversichtlich, bald spielberechtigt zu sein. Sollte die Erlaubnis nicht kommen, ist für Link trotzdem alles gut: „Ich freue mich, endlich wieder als Trainer arbeiten zu können.“ cpa

