„Wir sind wieder dick im Geschäft“

Anzeige

Lampertheim.Mit 26 Zählern aus 13 Partien spielt der FC Waldesruh Lampertheim wie schon in der Vorsaison oben in der Kreisliga D mit und kann sich berechtigte Chancen auf eine Relegationsteilnahme ausrechnen. Der Rückstand auf den Zweiten Olympia Lorsch II beträgt nur zwei Zähler. „Während wir in der vergangenen Winterpause schon keine Chance mehr auf die vorderen Plätze hatten, sind wir nun wieder dick im Geschäft“, freut sich Waldesruh-Pressesprecher Dennis Hess über das bislang gute Abschneiden seiner Mannschaft, in der er auch als Spieler mitwirkt.

Kurz vor der Winterpause setzte es für die Spargelstädter jedoch empfindliche Niederlagen – gegen den SV Bobstadt (1:2) und Tvgg Lorsch II (2:4). „Jeder Punkt den wir in den beiden Spielen geholt hätten, hätte uns sehr weiter geholfen.“

Ans Limit gehen

Das Gros der Lampertheimer ist die Ausgewogenheit der Offensive und Defensive. Neben Olympia Lorsch II (54 Tore) stellt der FC Waldesruh den zweitbesten Angriff (43). Auch in der Defensive wurde gut gearbeitet, denn mit nur 18 Gegentreffern weisen sie eine der besten Abwehrreigen der Liga vor. Somit kann das Ziel des FC Waldesruh nur lauten, am Ende den zweiten Tabellenplatz zu belegen und damit nach 2012 und 2014 wieder an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga C teilzunehmen und im dritten Anlauf den Aufstieg perfekt zu machen.