„Wir wollen an Hertha vorbeiziehen“

Lampertheim.Nein – dass die 1:6-Niederlage bei Union Velbert im Spitzenspiel der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord negative Auswirkungen auf seine Mannschaft haben wird, glaubt Uwe van gen Hassend nicht. „Das war einfach nicht unser Tag“, sagt der Vorsitzende des TTC Lampertheim. Eine Ruhepause verordnete der 57-Jährige seinem Spielerquartett nach der zweiten Saisonniederlage dennoch. „Die Jungs sind viel unterwegs, auch international. Deshalb haben sie hinterher zwei bis drei Tage Trainingspause gemacht. Vielleicht ist der Kopf jetzt freier“, erklärt van gen Hassend.

Die Frage, ob die Südhessen am Sonntag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den TTC Ruhrstadt Herne an die bislang sonst starken Leistungen anknüpfen werden, stellt sich für den TTC-Boss deshalb nicht. „Mit den Zuschauern im Rücken ist es immer etwas anderes“, verspricht sich van gen Hassend einen zusätzlichen Schub von der Stimmung in der vertrauten Sedanhalle. Bei den Heimbegegnungen gegen Spitzenreiter 1. FC Köln (4:6) und Schlusslicht TSV Schwarzenbek (6:0) waren knapp 50 Zuschauer zugegen, beim bisher letzten Heimmatch gegen den SV Siek (6:0) schauten 70 Leute zu – längst kommen nicht mehr nur Ortsansässige vorbei, um das Überraschungsteam der dritten Liga zu sehen. „Wir wollen an unsere furiosen Heimauftritte anknüpfen. Damit würden wir wieder an Hertha BSC vorbeiziehen“, meint van gen Hassend – es ist ein Satz, über den Lampertheims Vorsitzender vor Saisonbeginn nie gedacht hätte, dass er ihn jemals aussprechen könnte.

Respekt vor Herne

In der Drittliga-Tabelle stehen nur Köln (11:1 Punkte), Velbert (9:3) und Berlin (8:6) vor dem TTC-Quartett, das 6:4 Punkte aufweist. Den Fünften Herne (5:5) will van gen Hassend freilich nicht unterschätzen: „Bei der 1:6-Auftaktniederlage gegen Köln hat Herne ohne seine Nummer eins, Lev Katsman, gespielt.“ Der russische Jugend-Nationalspieler habe „mit seinen 17 Jahren schon einige internationale Top-Leute geschlagen“ und sei „technisch und taktisch sehr weit“, wie van gen Hassend betont. Auch der gleichaltrige deutsche Jugend- und Schüler-Champion Kirill Fadeev im hinteren Paarkreuz sei ein interessanter Mann, stellt der TTC-Vorsitzende klar und merkt an: „Herne ist mit uns auf Augenhöhe. Wir wollen den Heimvorteil nutzen.“

In der Oberliga Hessen müssen sich die TTC-Damen derweil nach unten umsehen. Fast schon erwartungsgemäß gab es in den Heimpartien gegen den Tabellenzweiten TTG Vogelsberg (5:8) und den verlustpunktfreien Spitzenreiter TTC Langen (1:8) nichts zu holen. Angesichts von 6:10 Punkten wird der Tabellensechste die Vorrunde definitiv mit einer negativen Punkteausbeute abschließen. Schon am Sonntag (14 Uhr) steht das letzte Punktspiel des Jahres bei der „Zweiten“ des TTC Langen an (3./10:4 Punkte).

„Gegen Vogelsberg haben wir ein Spiel auf technisch gutem Niveau gezeigt. Gegen Langen I waren wir in den Einzeln nahezu chancenlos“, räumt van gen Hassend ein. Gegen Langen II wollen die TTC-Damen in Bestbesetzung antreten.

TTC II unter Druck

Eine „schwache Vorstellung“ (van gen Hassend) lieferte Lampertheims Herrenreserve beim 1:9 gegen Tabellenführer Viktoria Preußen-Frankfurt in der Hessenliga Süd-West ab. „Vielleicht hatten wir uns von vornherein aufgegeben. Das war nichts“, sagt der TTC-Boss. Im Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den Drittletzten TuS Nordenstadt (3:9 Punkte) müsse das Schlusslicht (0:10) erstmals gewinnen, fordert van gen Hassend: „Wenn nicht, ist es vorbei.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018