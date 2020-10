„Wir wollen etwas holen“

Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße steigt am Sonntag um 15.30 Uhr das mit Spannung erwartete Derby zwischen der SG Hüttenfeld und der SG Olympia/VfB Lampertheim. Ursprünglich hätte die Begegnung wegen des von der SG Hüttenfeld geplanten Oktoberfestes bereits am Samstag stattfinden sollen. Dieses wurde jedoch abgesagt, sodass es beim ursprünglich anberaumten Sonntag-Termin bleibt.

„Bereits vor der Saison, wenn die neuen Spielpläne veröffentlicht werden, werfen wir mit Vorfreude einen Blick auf den Derbytermin. Von Woche zu Woche steigt die Spannung“, verweist Patrick Andres von der SG Lampertheim auf den besonderen Tag im Amateurfußball der 33 000 Einwohner zählenden Stadt Lampertheim.

Einen solch besonderen Tag erlebte die SG Hüttenfeld im Oktober 1982. Als der FC Olympia Lampertheim zum Derby auf den alten Sportplatz am Tabakschuppen vorbeikam, stellte die SGH dank des Treffers von Herbert Koob mit 1:0 den Sieger. Der FCO aber ließ sich davon nicht beirren, holte sich im Mai 1983 die Meisterschaft in der A-Liga Süd (heute: Kreisoberliga Bergstraße), ehe er nur ein Jahr später gar die Konkurrenz in der Bezirksklasse Darmstadt hinter sich ließ und in die viertklassige Landesliga Süd aufstieg.

„Die SG Hüttenfeld verfügt über eine gute Truppe, die das Potenzial hat, zu den besten fünf Mannschaften in der Kreisliga B zu gehören“, lobt Lampertheims Patrick Andres die Spielstärke des kommenden Gegners und verweist nicht zu Unrecht auf die individuelle Qualität von Akteuren wie Kevin Rathgeber, Gerhard Kotke, Michael Bopp, Dirk Ehret, Andreas Rünger, Tobias Lerchl und Marc Oliver Schader. Trotz der Tatsache, dass mit Thomas Gerner (Urlaub), Vincenzo Terrazino und Angelo Schneider (beide privat verhindert) sowie den beiden verletzten Spielern Arton Kabashi und Doguhan Izci mehrere Akteure nicht zur Verfügung stehen, rechnet sich die Spielgemeinschaft im Stadtteil etwas aus. „Wir wissen, wo wir am Sonntag den Hebel ansetzen können. Auch wenn der Favorit Hüttenfeld heißt, wollen wir am Hegwald etwas holen“, fordert Andres.

Vor einer keineswegs niedrigen Auswärtshürde steht die Elf der FSG Riedrode II, die beim abwehrschwachen FSV Zotzenbach drei Punkte anstrebt.

Das ist auch das Ziel des FV Hofheim im Heimspiel gegen den FSV Blau-Weiß Rimbach, der immerhin schon den Meisterschaftsanwärter TSV Hambach bezwungen hat. „Wir dürfen uns aber vom Tabellenstand des FVH nicht blenden lassen und müssen gewarnt sein“, sagt Rimbachs torgefährlicher Spielertrainer Amir Duric. hias

