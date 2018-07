Anzeige

Groß-Rohrheim.Zurück zur Normalität – unter diesem Motto könnte die neue Saison beim Fußball-Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim stehen. Denn in den vergangenen anderthalb Jahren durchlebte der 1911 gegründete Traditionsverein Außergewöhnliches. Schon die Saison 2016/17 war nichts für schwache Nerven. Nach einer verkorksten Hinserie und der Rückkehr von Hamzalija Elezovic ins Traineramt rollten die Alemannen im Frühjahr 2017 das Feld von hinten auf – und hielten nach einem Kraftakt die Klasse. Somit taten die Fußballanhänger im Ried gut daran, der Alemannia fortan eine wesentlich bessere Rolle zuzutrauen.

Lob für Konkurrenz

FC Alemannia Groß-Rohrheim Kader: Tor: Dominik Nolte, Osman Spahic, Marcel Niehm. – Abwehr: Julian Schüller, Arnold Schäfer, Felix Barzen, Branco Bozic, Stefan Merboth, Marco Schmidt, Jure Vucic, Etienne Puls, Dennis Heil, Riccardo Odermatt, Marco Müller, Antonijo Vucic. – Mittelfeld: Farhan Malik, Gregor Meyer, Ugur Yaz, Mirko Gudelj, Bernd Fey, Sebastian Ludwig, Emre Kilic, Manuel Sierra Garcia, Maximilian Menier, Almedin Besic. – Angriff: Maximilian Altstätt, Adis Dolicanin, Patrick Schmitt, Sven Meyer, Nico Schuchmann, Julian Schulz, Tewelde Gebrehanes. Trainer: Hamza Elezovic (dritte Saison). Favoriten: FSG Riedrode, VfR Bürstadt. hias

Diese nahm die Vorschusslorbeeren dankend an, schoss dann aber sogar über das gesteckte Ziel hinaus. Der FC Alemannia Groß-Rohrheim wurde hinter dem unangefochtenen Meister Eintracht Bürstadt Zweiter. Mit dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte verband sich auch die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Gruppenliga Darmstadt. Doch diese Nummer wurde den Verantwortlichen zu heiß. Mangelnde Infrastruktur auf dem Sportgelände, auf dem in den Wintermonaten nicht richtig trainiert wird, und fehlende finanzielle Mittel wurden als Grund angegeben, weswegen die Groß-Rohrheimer der SG Einhausen bei der Relegation den Vortritt ließen. Weil die Spielpaarungen lange Zeit nicht feststanden, verlief diese sehr chaotisch. Aber inzwischen ist Einhausen nach langem Hin und Her nun in die Gruppenliga zurückgekehrt. Und das mit dem ehemaligen Groß-Rohrheimer Torhüter Dennis Steinhauser, der in der Winterpause seinen Platz zwischen den Pfosten an das Rohrheimer Eigengewächs Dominik Nolte verlor. „Wir wollen wieder vorne mitspielen. Wissen aber, dass sich die Konkurrenz gut verstärkt hat. Somit sehe ich uns keineswegs in der Favoritenrolle und auch nicht als Anwärter auf den zweiten Tabellenplatz“, vermutet FCA-Vorsitzender Klaus Anthes, dass sich die Geschehnisse vom vergangenen Mai so schnell nicht wiederholen. In der Breite aber hat sich der Verein verstärkt, so dass er personellen Engpässen besser entgegenwirken kann. Da wird ein Spieler wie Emre Kilic den Blau-Weißen ebenso weiterhelfen wie Rückkehrer Manuel Sierra Garcia, der wie Sebastian Ludwig und Maximilian Menier von der benachbarten Gernsheimer Concordia kommt, zu der der FC Alemannia schon seit jeher ein enges Verhältnis unterhält. Sierra Garcia wird Trainer Hamza Elezovic auch als Co-Trainer unterstützen.

Bibliser Duo als Verstärkung

Außerdem schnüren die beiden ehemaligen Bibliser Marco Müller und Riccardo Odermatt nun die Groß-Rohrheimer Fußballstiefel. Von Eintracht Wald-Michelbach kam Almedin Besic. Dieses Füllhorn an Zugängen war auch notwendig, um die Abgänge zu ersetzen.