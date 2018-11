„Wird Zeit, dass der TVL verliert“

Lampertheim.Bevor es für den TV Lampertheim und den FC Alemannia Groß-Rohrheim in der Kreisoberliga Bergstraße in die Winterpause geht, stehen sich beide Teams am ersten Adventssonntag (14 Uhr) im Lampertheimer Sportzentrum Ost zum Rieddery gegenüber. Das Hinspiel in Groß-Rohrheim ging mit 5:4 an den TVL. „Das war ein offensives und gutes Spiel von beiden Mannschaften. Mit Patrick Schmitt und Marcel Eckhardt ist der FCA gerade im Sturm sehr stark besetzt“, ist dem Lampertheimer Coach Rudi Kecskemeti das erste Aufeinandertreffen der Saison noch gut in Erinnerung

„Der TV Lampertheim hat bisher noch kein Heimspiel verloren, da wird es Zeit, denn das Rückspiel am Sonntag in Lampertheim wollen wir gewinnen“sinnt FCA-Trainer Hamzalija Elezovic für die Hinspielniederlage auf Revanche.

Achten Erfolg in Serie im Blick

„Jedes Spiel ist anders und wir werden uns wieder etwas einfallen lassen“, ist der klare 5:0-Heimsieg gegen den FV Hofheim am vergangenen Sonntag für Kecskemeti kein Ruhekissen. Schließlich wollen die Hausherren im letzten Spiel des Jahres nicht nur zu Hause ungeschlagen bleiben, sondern auch den achten Punktspielsieg in Folge einheimsen.

„Der TVL hat einen Lauf. Sie haben Spieler die über Gruppenligaerfahrung verfügen und sind ein eingespieltes Team. Außerdem haben sie einen guten Trainer“, weiß Gästecoach Elezovic, dass beim Tabellendritten eine schwere Aufgabe auf die Alemannen wartet. „Auch in Groß-Rohrheim wird gute Arbeit gemacht, gerade von meinen Trainerkollegen Hamzalija Elezovic“, gibt Kecskemeti das Lob zurück. „Vor allem auswärts ist der FCA sehr stark“, weiß der TVL-Coach, dass die beste Heimmannschaft der Liga die drittbeste Auswärtself zu Gast hat. Zuletzt kassierte die Alemannia im stets emotionalen Derby beim VfR Bürstadt mit 1:2 die zweite Auswärtsniederlage der Saison.

Während der VfR dadurch die Tabellenführung übernahm, steht der FCA auf Rang sechs. „Trotzdem befinden wir uns im Soll, auch wenn das Spiel in Bürstadt anders hätte laufen können“, bedauerte Elezovic, dass die Serie von drei Siegen in Folge endete. Vor allem der junge Unparteiische tat dem FCA-Coach leid. „Der Schiedsrichter war erst 18 Jahre alt und hatte zu diesem Spiel einen Schiedsrichterbeobachter mit dabei. Er war sehr aufgeregt und das hat sich auf seine Spielleitung ausgewirkt. Er war nach dem Spiel daher sehr niedergeschlagen und ich habe ihm ein paar tröstende Worte mit auf den Weg gegeben“, fragt sich Elezovic immer noch, ob diese Ansetzung im Sinne aller Beteiligen eine glückliche war. „Die Niederlage gilt es abzuhaken. Jetzt konzentrieren wir uns auf das letzte Spiel des Jahres und auf Kunstrasen sahen wir zuletzt immer gut aus“, würde sich der FCA-Coach auch in Groß-Rorheim ein entsprechendes Geläuf wünschen.

Kecskemeti wird erneut auf den verletzten Mirco Wegerle verzichten müssen. Hinter dem Einsatz von Niklas Ender steht wegen Fußproblemen ein Fragezeichen. Beim FCA bangt Elezovic um den Einsatz von Antonijo Vucic (Knieprobleme). Emre Kilic muss nach seiner Roten Karte aus dem Bürstadt-Spiel definitiv zuschauen.

