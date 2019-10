„Wollen uns in der 2. Liga etablieren“

Bürstadt.Reinhold Schober, dem ersten Vorsitzenden des 1. Judo-Clubs (JC) Bürstadt, ist der Stolz in jedem Satz anzumerken. „Die 2. Bundesliga war ein Traum“, sagt er – und erinnert an einen Zehn-Jahres-Plan, den die Bürstädter Judoka bei einer Klausur- und Orientierungstagung in Mainz aufstellten. Das war im August 2013. „Da haben wir uns den Aufstieg als Ziel bis 2023 gesetzt“, erläutert Schober.

Etwas mehr als sechs Jahre später ist der 1978 gegründete Judo-Club am Ziel. Vor zwei Wochen teilte der Deutsche Judo-Bund den Bürstädtern mit, dass das Qualifikationsturnier zur 2. Bundesliga entfällt – und die Kampfgemeinschaft Bürstadt/Rimbach als Oberliga-Meister direkt aufsteigen darf. „Wir werden die Herausforderung mit Demut angehen und viel dazulernen, aber auf lange Sicht werden wir uns durchsetzen“, ist sich Schober sicher.

Dass der 1. JCB den Sprung auf die Bundesebene deutlich früher als angedacht vollzieht, bereitet dem Vereinsboss keine Sorgen. „Wir haben eine dynamische Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren, die innerhalb von zwei Jahren zu einem Team gereift ist“, hat Schober keine Zweifel an der Konkurrenzfähigkeit der JCB-Kämpfer: „So ein Gefüge wie bei uns gibt es nicht allzu oft. Unser Ziel heißt Nachhaltigkeit. Wir wollen die 2. Bundesliga halten und uns dort etablieren.“

Haupttrainerin Nadine Müller denkt vor allem an den Nachwuchs: Knapp 60 Prozent der 280 Vereinsmitglieder sind Jugendsportler. „Wir wollen unsere jungen Athleten begeistern. Sie sollen ja nachkommen“, erklärt sie. Und auch der zweite Vorsitzende Lothar Kilian, der sich künftig als Team-Manager um organisatorische Belange kümmern wird, ist guter Dinge: „Wenn wir nicht überzeugt gewesen wären, hätten wir das nicht getan.“

Zum Nachhaltigkeitsprinzip, das Schober anspricht, gehört vor allem eines: Der 1. JCB will auch künftig auf Kämpfer aus der näheren Region setzen. „Die Mannschaft besteht im Wesentlichen aus Bürstädtern und Rimbachern. Das soll so bleiben“, stellt Schober klar. Weil es neben einem Einzel- auch ein Mannschaftsstartrecht gibt, dürfen erstligaerprobte Leistungsträger wie Mirco Ohl, Marc Milano, Jannik Zettl und Lars Kilian auch für Bürstadt antreten. „40 Startplätze haben wir. Die werden wir versuchen zu füllen“, merkt Müller an. Aktuell stellt der 1. JCB knapp 30 Kämpfer in sieben Gewichtsklassen. Auch die zwangsläufigen Veränderungen – so werden die Startgelder deutlich höher ausfallen, die Zahl der Heimkampftage und Kämpfe steigt an, die Auswärtsfahrten in der Süd-Gruppe der 2. Liga erstrecken sich nach jetzigem Stand bis nach Sachsen und Oberbayern – will der Judo-Club mit „regionalen Partnern“ stemmen, wie Schober betont: „Es liegen noch viele Aufgaben vor uns, aber wir sind zuversichtlich.“ Die KG Bürstadt/Rimbach wird sich indes umbenennen müssen – und als 1. Judo-Club Bürstadt an den Start gehen.

Vier Trainingsstandorte

Nur die „nicht guten Trainingsbedingungen“ (Schober) bereiteten dem Bürstädter JC Sorgen. Aktuell müssen die verschiedenen Judogruppen auf vier Standorte zurückgreifen. Dem stehen die „überdurchschnittlich guten Trainingsleistungen“ der ersten Mannschaft gegenüber, die am 8. Juni in den Gewinn der Oberliga-Meisterschaft gipfelten.

„Wir haben jeden Auswärtskampf zu einem Heimkampf gemacht“, blickt Kilian zurück – und hofft, dass auch der Schnitt von 100 bis 150 Zuschauern in der EKS-Halle an Bürstädter Heimkampftagen steigen wird.

„Das sind jetzt schon mehr als bei manchem Bundesligisten. Aber da geht noch mehr“, blicken Kilian und seine Kollegen jetzt der Auslosung in zwei Wochen und dem Saisonstart am 14. März 2020 entgegen. cpa

