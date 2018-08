Worms sieht kein Land

Worms.Der Sommer-Spaziergang in die zweite Runde des DFB-Pokals steigerte beim SV Werder Bremen die Lust auf den Saisonstart in der Fußball-Bundesliga. „Wir waren auf den Punkt genau da und haben das sehr souverän über die Bühne gebracht“, stellte Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem lockeren 6:1 (5:1) beim Viertligisten Wormatia Worms zufrieden fest. „Bei allem Respekt, das war kein Gradmesser für die Saison. Aber wir sind dennoch sehr froh und ab dem nächsten Wochenende geht’s dann richtig in der Bundesliga los.“

Eine Woche vor dem Liga-Aufgalopp gegen Hannover 96 präsentierte sich der sechsmalige Cup-Gewinner bestens aufgelegt. Yuya Osako (9. Minute), Florian Kainz (21.), Philipp Bargfrede (31.), Max Kruse (41./Foulelfmeter), Maximilian Eggestein (45.+1) und Johannes Eggestein (79.) trafen für den Favoriten, der nur beim Gegentor von Cedric Mimbala (43.) nicht ganz bei der Sache war.

„Werder war absolut überlegen, während wir zu früh in Rückstand geraten sind. Wenn man 1:6 verliert, egal gegen welchen Gegner, tut das weh“, erklärte Wormatia-Trainer Steven Jones. dpa

