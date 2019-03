Zerknirschte Hofheimer

Hofheim.Eine empfindliche 1:2-Heimniederlage kassierten die Fußballer des FV Hofheim am Dienstagabend in der Kreisoberliga Bergstraße, Sie mussten sich im Nachholspiel der Tvgg Lorsch geschlagen geben. Obwohl Lorschs Angreifer Philipp Dewald gleich in der Anfangsphase verletzungsbedingt ausgetauscht werden musste, erwischten die Gäste den besseren Start. Und in der 22. Minute gelang ihnen auch der Führungstreffer durch Luca Gaggiano.

In der zweiten Halbzeit setzte Hofheims Spielertrainer Oliver Schader noch einmal alles auf eine Karte und wechselte Raman Chiro (für Fabian Gräf) und Christian Baunach (für Manuel Scharr) ein. Und dies sollte sich zunächst auch auswirken, denn in der 61. Minute gelang Fabian Fandel der 1:1-Ausgleich. So deutete sich das Hofheimer Heimunentschieden immer mehr an. In der zweiten Minute der Nachspielzeit aber wurde diese Hoffnung zunichte gemacht, denn Michael Scherer sorgte nach einem Freistoß mit seinem Treffer für den Lorscher Auswärtssieg – 1:2.

„In gewissem Maße haben wir uns die Niederlage selbst zuzuschreiben, denn in der ersten Halbzeit haben wir schlecht gespielt. Nachdem wir uns nach der Halbzeitpause gesteigert haben, hatte ich die Hoffnung auf ein Unentschieden. Doch daraus wurde letztlich nichts“, war Oliver Schader nach der bitteren Heimniederlage doch etwas zerknirscht. hias

