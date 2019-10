Zettl peilt DM-Ticket an

Jannik Zettl kam in Speyer bis ins Halbfinale. © Schmidt

Speyer.Erfolgserlebnis für Jannik Zettl vom 1. Judo-Club Bürstadt: Beim hochklassig besetzten Ranglistenturnier in Speyer, an dem 152 Judoka aus 13 Landesverbänden und 77 Vereinen teilnahmen, belegte der Starter aus dem Ried den dritten Platz in der Gewichtsklasse bis 90 kg. Seine Teamkollegen Keanu Bozoghlian (von der Kampfgemeinschaft TG Rimbach/bis 81 kg), Tim Kaldschmidt (bis 73 kg) und Mohamed Asuev (bis 60 kg) schieden früh aus.

Zettl gewann im ersten Kampf gegen Konstantin Ustinov aus Nürnberg mit Soto-Maki-Komi. Danach verlor der Bürstädter gegen Philipp Gänshirt vom Budo-Club Offenburg durch einen überraschenden Konter. Im dritten Duell besiegte Zettl dann den Sindelfinger Kai Schmidt mit der Bodentechnik Sankaku. Den vierten Kampf beendete er gegen den Speyerer Marcel Agustina mit einem Würger zu seinen Gunsten. Im Halbfinale reichten seine Kräfte nicht mehr ganz und er unterlag Finn Seeger vom 1. Judoteam Heidelberg/Mannheim mit Tsuri-Komi-Goshi. Die Verlierer aus den Halbfinals wurden automatisch Dritter.

Zettls Ziel ist nun die Teilnahme an der Einzel-DM im Januar in Stuttgart. „Jannik hat gute Kämpfe gezeigt und wird auch bei den Südwest-Deutschen starten, um das DM-Ticket zu lösen“, sagte Trainerin Nadine Müller. red

