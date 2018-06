Ziel einstelliger Tabellenplatz

Anzeige

Lampertheim.Aller guten Dinge sind drei, lautete das Motto der Lampertheimer Azzurri in der kürzlich abgeschlossenen Saison der Kreisliga A. Bereits zum dritten Mal in Folge belegten die Spargelstädter am Rundenende den zwölften Tabellenplatz. Wie schon in den Jahren zuvor gab es für Trainer Martin Göring Positives wie Negatives zu analysieren. Insgesamt holte seine Mannschaft in den 30 Saisonspielen 34 Punkte und erzielte 57 Tore bei 62 Gegentreffern.

Vor allem mit der starken Rückrunde war Göring zufrieden. Betrachtet man lediglich die zweite Saisonhälfte, hätte seine Mannschaft zu den besten fünf der A-Liga gehört. „Die konsequente Arbeit hat sich da wieder bezahlt gemacht. Unser großes Plus war die gute Trainingsbeteiligung. Man hat gemerkt, dass meine Spieler austrainiert und bis zum letzten Spieltag topfit waren. Dadurch konnten wir den Schalter letztlich umlegen, auch wenn wichtige Spieler wie Jannick Hofmann, Marcel Rose oder auch Marcel Sutter verletzt fehlten.“

Als Team zusammengewachsen

Zudem sei der Kollektivgedanke bei den Azzurri wichtig gewesen, Mannschaft wie auch Vereinsführung zögen in Lampertheim an einem Strang, sagt Göring: „Wir sind als Team zusammengewachsen. Man unternimmt da auch privat viel gemeinsam, die Spieler identifizieren sich richtig mit dem Club und helfen etwa auch bei den Vereinsfesten mit. Das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand ist toll, da können sich andere Clubs eine Scheibe abschneiden.“