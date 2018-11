Zinke warnt vor Birkenau

Ried.In der Fußball-B-Liga-Bergstraße hat die FSG Riedrode II ihre Scheu vor den Plätzen im Odenwald abgelegt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft es immer besser. Am vergangenen Wochenende hätte die Elf von Trainer Andreas Zinke in Weiher fast dreifach gepunktet. Sah sie nach den beiden Toren von Marcell Gluth und Maurice Hartnagel und dem Gegentreffer bereits wie der sichere Sieger aus, fing sie sich in der Schlussminute noch den Ausgleich ein. „Vor der Begegnung hätte ich mich mit dem einen Punkt mühelos anfreunden können, aber nach so einem Spielverlauf tut es weh, den Platz nicht als Sieger verlassen zu haben“, ärgerte sich Zinke noch ein Weilchen.

Am Sonntag muss die FSG II erneut im Odenwald antreten: Die Reserve gibt ihre Visitenkarte beim VfL Birkenau II ab. „Spätestens nach dem Birkenauer Heimsieg gegen den SV/BSC Mörlenbach tun wir gut daran, den Gegner nicht zu unterschätzen“, fordert Zinke eine hellwache FSG. Immerhin kann er wieder auf Pascal Kratz und Nils Heydenreich zurückgreifen, die in Weiher nicht mit von der Partie waren. „Unser Anspruch muss es sein, in Birkenau zu gewinnen, denn wir wollen noch vor der Winterpause die 30-Punkte-Marke knacken“, erwartet der Coach bei den abstiegsbedrohten Birkenauern einen Erfolg.

FSG Bensheim – Oly. Lampertheim

Zum Tabellenletzten FSG Bensheim muss der FC Olympia Lampertheim reisen. „Das wird ein ganz wichtiges Duell. Wir müssen alles daran setzen, dort drei Punkte zu holen“, strebt FCO-Sportausschuss-Vorsitzender Patrick Andres in Bensheim die volle Punktausbeute an. „Kampf und Einsatz stimmen seit Wochen. Wir müssen uns nur einmal mit einem Sieg belohnen“, so Andres, der darauf hinweist, dass der schlechte Tabellenstand der FSG, die 2012/13 noch in der Kreisoberliga spielte, kein „Freifahrtschein“ ist. „Wir werden die FSG ernster nehmen als den ISC Fürth, Schönmattenwag oder ein anderes Team aus der Spitzengruppe“, verspricht Andres. hias

