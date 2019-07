Zinke will FSG-Talente fördern

Riedrode.Die zweite Mannschaft der FSG Riedrode hat sich in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga B gut behauptet. Das ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, denn in diese Klasse wurde die Reserve des neugegründeten Vereins erstmalig eingeteilt. Viele der Spieler waren vorher bei der zweiten Mannschaft der SG Riedrode am Ball, die zuletzt in der Kreisliga C agierte. Diese ehemaligen C-Liga-Akteure machten ihre Sache aber gut und schlossen die Saison mit dem achten Platz ab. Es hätte aber noch ein bisschen besser laufen können, denn gerade in der Vorrunde, in der die FSG II bisweilen ganz oben mitspielte, lief es mehr als prächtig. Dagegen war die Rückrunde doch eher bescheiden, was mit dem zwölften Platz in der Rückrundentabelle nachhaltig dokumentiert wird.

Aufgrund dieses schwachen Abschneidens mit einigen hohen Niederlagen gerade in den Monaten März und April ist FSG-Trainer Andreas Zinke gewarnt, dass seine Elf schnell auch einmal in den Tabellenkeller abrutschen kann, aus dem sie so schnell nicht entkommen könnte. Und dies treibt ihm einige Sorgenfalten ins Gesicht. Schließlich ist das Auftaktprogramm mit dem TSV Weiher und dem FSV Blau-Weiß Rimbach, der nach 15 Jahren in der Kreisliga A nun erstmalig als B-Klassen-Verein geführt wird, nicht gerade einfach.

Klassenerhalt früh sichern

„Ich will so früh wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt zusammenbekommen. So spannend braucht es im kommenden Frühjahr erst gar nicht für uns werden“, betont Zinke. Sein Ziel ist ein Mittelfeldplatz.

Eine zweite Mannschaft soll aber nicht nur einen guten Tabellenplatz belegen, sondern auch junge Akteure näher an die erste Vertretung heranführen. „Unsere vielen Talente will ich in der kommenden Runde fußballerisch weiter voranbringen. Einige von ihnen haben bereits in der vergangenen Saison einen Riesensprung nach vorne gemacht“, ist Andreas Zinke, der der Jugend des FV Hofheim entstammt, in Riedrode auch als Pädagoge gefragt. hias

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.07.2019