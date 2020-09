Zu viel Stückwerk bei SG NoWa

Ein Treffer von Tobias Theiss reichte der SG NoWa nicht. © Berno Nix

Ried.Der FV Biblis und der SV Lörzenbach sind derzeit mit je sieben Punkten die beiden besten Mannschaften in der Kreisliga A. Während die Lörzenbacher am Sonntag die SG Nordheim/Wattenheim mit 6:2 bezwangen, mussten sich die Bibliser mit einem 1:1-Unentschieden beim SV Lindenfels begnügen.

SV Lindenfels – FV Biblis 1:1

Für große Diskussionen gerade bei den Anhängern des SV Lindenfels sorgte die Spielszene in der 74. Minute. Lindenfels’ Christoph Ihrig war drauf und dran alleine auf das Bibliser Tor zuzulaufen – und wer den Torjäger aus dem Odenwald kennt, der weiß, dass er sich in solchen Situationen nicht lange bitten lässt und die entsprechenden Treffer erzielt. Doch kurz nachdem sich Ihrig diese Chance eröffnete, pfiff Schiedsrichter Hans Hild aus Groß-Umstadt wegen Abseits ab. „Das war nicht das erste Mal, dass der Unparteiische die Abseitsregel merkwürdig interpretierte. Gelingt uns hier das 2:0, gehen wir als Sieger vom Platz“, ärgerte sich Lindenfels’ Pressesprecher Holger Wörle über die seiner Meinung nach falsche Entscheidung. So aber schafften es die Bibliser, die folgende Szene zum 1:1-Ausgleich zu nutzen. FVB-Spielführer Patrick Jakob drang gefährlich in den SV-Strafraum ein, passte den Ball zu Romario Kronauer, der am langen Pfosten wenig Mühe hatte, den Ball über die Linie zu drücken.

Zwar stellten die Bibliser in der Anfangsphase ihre Ballsicherheit immer wieder unter Beweis und bemühten sich um einen gekonnten Spielaufbau, doch kurz vor dem Lindenfelser Strafraum war meist Schluss. Lediglich in der 29. Minute fehlte bei Romario Kronauers Kopfball nicht viel. Zehn Minuten später aber gelang Lindenfels das 1:0. Als Robin Schell aus 18 Metern aufs Bibliser Tor schoss, bedeutete dies das 1:0, das die Heimelf gerne über die Zeit gebracht hätte.

SV Lörzenbach – SG NoWa 6:2

Der SV Lörzenbach zeigte eine reife Leistung, bei der Spielgemeinschaft blieb vieles Stückwerk. „Das war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, der auch noch ein wenig höher hätte ausfallen können“, sagte Lörzenbachs Vorsitzender Stefan Jünger und verwies mit Recht darauf, dass seiner Mannschaft neben den sechs Toren drei Lattentreffer gelangen. Den ersten Treffer aber erzielten die Gäste aus dem Ried. Elias Bersch fasste sich in der zehnten Minute aus 16 Metern ein Herz, so dass sein Schuss zum 0:1 im Lörzenbacher Tor landete. „Sofort danach aber hat der SVL gezeigt, dass er nichts anbrennen lassen wollte, so dass unsere Tore in steter Regelmäßigkeit fielen“, freute sich Jünger über die SVL-Offensivkraft. So sorgten Tim Krauß (22., 36.), Maximilian Jöst (26.) und Oliver Weigold für den klaren 4:1-Vorsprung. Auch in der 48. Minute durften die Lörzenbacher jubeln, denn Gästespieler Fabian Torger unterlief ein Eigentor – 5:1. Danach passierte lange Zeit nichts mehr. Erst in der Schlussphase fielen hüben wie drüben noch einmal zwei Treffer. Gelang Pascal Eisele, Mitglied der Nationalmannschaft der Ringer, in der 88. Minute das 6:1, so profitierte Nordheim/Wattenheims Tobias Theiss in der 89. Minute von einem Abwehrfehler: 6:2. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 21.09.2020