Zufriedenheitbei Biblis

ried.Die beiden Damenteams des TC Biblis erkämpften sich am vierten Spieltag zwei Unentschieden und gehen damit als Dritte ihrer jeweiligen Gruppe in die zweimonatige Sommerpause und blicken zufrieden auf die erste Saisonhälfte der diesjährigen Medenrunde zurück.

TC Biblis – TC Wetzlar 3:3

Auch wenn die erste Bibliser Damenmannschaft mit dem 3:3-Remis den Sprung auf den zweiten Platz in der Verbandsliga verpasst hat, herrscht Zufriedenheit bei den Gurkenstädterinnen. „Das Unentschieden ist leistungsgerecht, das geht so in Ordnung. Wir können zufrieden sein, auch in diesem Jahr läuft die Runde richtig gut für uns“, meinte Kapitänin Ann-Kathrin Thoma.

Gegen den TC Wetzlar gingen zunächst die Gäste durch zwei Einzelsiege in Führung, doch danach sorgten Fabienne Jobst und Danjana Luisa Schneider mit ihren Zwei-Satz-Einzelsiegen für den Ausgleich. „Auf den beiden vorderen Positionen war Wetzlar sehr stark besetzt, da konnten wir nichts ausrichten“, berichtete Thoma. Auch im ersten Doppel siegte Wetzlar in zwei Sätzen, doch anschließend sorgten Celine Jobst und Danjana Luisa Schneider in zwei Sätzen für die Punkteteilung.

Darmstadt-E. – TC Biblis II 3:3

Auch beim Bezirksoberliga-Quartett des TC Biblis herrschte nach dem Remis beim SV Darmstadt-Eberstadt gute Stimmung. Dass der Vierer um Mannschaftsführerin Franziska Gabriel einen Platz verlor und nun als Vierter in die Pause geht, konnte die gute Laune nicht trüben: „Die Gegnerinnen haben uns gesagt, dass sie in diesem Jahr eigentlich aufsteigen wollen. Unser Ziel als Aufsteiger ist der Klassenerhalt und da sind wir auf einem sehr guten Weg“, sagte Gabriel. Im zweiten Doppel hatten Leonie Münzenberger und Michelle Fetsch Pech und verpassten nach einem 4:6, 6:4 und 8:10-Krimi den Sieg knapp. rago

