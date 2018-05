Anzeige

LAMPERTHEIM.Der EWR-Spargellauf in Lampertheim feiert in diesem Jahr Geburtstag. Am Samstag findet er zum 30. Mal statt. Der Startschuss für den Hauptwettkampf soll um 18 Uhr erfolgen. Dann gehen die Läufer über die 10 Kilometer und die 21 Kilometer des Halbmarathons auf die Strecke. Die Teilnehmer passieren den Schillerplatz auf dem Hin- und Rückweg. Der Halbmarathon verläuft durch den Wald bei Neuschloss und führt die Läuferinnen und Läufer zum Ahornplatz. Die 5- und 10-Kilometer-Strecken verlaufen komplett auf Asphalt, beim Halbmarathon sind 90 Prozent der Strecke Straßenbelag, die restlichen zehn Prozent fest angelegte Waldwege.

Im vergangenen Jahr siegten Lena Berg (TV Schriesheim/38:12 Minuten) und Patrick Rakowski (TSV Amicitia Viernheim, 35:48) über 10 km. Im Halbmarathon waren Stefan Eichheimer (Team bike innovations, 1:18, 44) sowie Florian Green (SV Nikar Heidelberg, 1:48,11 Stunden) die schnellsten Athleten. bol