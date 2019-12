Zuversicht trotz Niederlagen

Bürstadt.Das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt hat es am letzten Hinrundenspieltag der Hessenliga Süd-West verpasst, sein Polster auf die Abstiegszone auszubauen. Nach der 4:8-Niederlage beim Vierten TSV Langstadt IV belegen die Bürstädterinnen mit 7:11 Punkten den rettenden siebten Platz.

Der TTC Biebrich auf Relegationsplatz acht (5:13 Zähler) bleibt dem TVB dicht auf den Fersen. Auch TuS Nordenstadt (3:15) und der TTC Bad Homburg (2:16) sind noch nicht ganz aus dem Rennen. „Der 8:5-Sieg gegen Nordenstadt vor zehn Tagen war wichtig. Es ist aber noch lange nichts in trockenen Tüchern. In den Partien gegen die direkten Konkurrenten müssen wir in der Rückrunde noch ein paar Punkte holen“, sprach Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger von einer Vorrunde mit „Licht und Schatten“. Mit der Leistung beim 4:8 in Langstadt – zweimal Lea Höfle, Claudia Müller und Laura Rosenberger holten die Punkte – war der TVB-Routinier einverstanden: „Langstadt IV hat sich als eine starke Mannschaft herauskristallisiert. Wir waren trotzdem bis zum Stand von 4:4 gut dabei.“

Zorn fällt kurzfristig aus

Keine Punkte gab es am letzten Hinrundenspieltag für die zweite Bürstädter Damenmannschaft. Der Bezirksoberliga-Aufsteiger verlor sein Gastspiel beim TV Reinheim II überraschend deutlich mit 1:8. In der Heimpartie gegen Primus SG Dornheim setzte es anschließend ebenfalls eine 1:8-Niederlage – die insgesamt fünfte in Folge. „Dass wir gegen Dornheim verlieren würden, war abzusehen. Das 1:8 in Reinheim war schade, weil Fabienne Zorn kurzfristig ausfiel und wir deshalb nur zu dritt antreten konnten“, erklärte Frank Rosenberger. Als Siebter mit 5:11 Punkten muss sich Bürstadt allerdings wenig Sorgen um den Klassenerhalt machen: Nur der Letzte steigt ab. Die Rote Laterne trägt zurzeit der punktlose TV Seeheim (0:16).

Nur noch wenig Hoffnung besteht dagegen für das dritte TVB-Damenteam. Der Bezirksliga-Aufsteiger verlor sein Heimspiel gegen den TTC Ginsheim 3:8. Die TVB-Damenreserve geht damit als Schlusslicht mit 0:18 Punkten in die Winterpause. „Das ist vor allem deshalb enttäuschend, weil wir vier Spiele nur äußerst knapp verloren haben“, meinte Rosenberger. Um nicht abzusteigen, muss Bürstadt III in den neun Rückrundenpartien sechs Punkte zu Platz acht aufholen. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019