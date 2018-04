Anzeige

Lampertheim.Der RSV Lampertheim und die RG Laudenbach nahmen an der Bezirksmeisterschaft im Kunstradfahren des Bezirks Mannheim-Heidelberg teil – und schafften in der Keltenhalle in Rheinstetten-Mörsch eine gute Bilanz. Bei der U 11 belegte Meike Langer den fünften Platz in ihrer Altersgruppe. Ihre Vereinskollegin Sina Mackenroth (U 13) schaffte den dritten Rang und qualifizierte sich mit dieser Punktzahl für die Badische Schülermeisterschaft in Kieselbronn. Der für die RG Laudenbach startende Nils Keibel (U 13) wurde Bezirksmeister, was ihm zudem das Ticket zur Badischen Schülermeisterschaft bescherte. Seine Schwester Maren startete in der Klasse der Schülerinnen U 15. Sie holte ebenfalls den Tagessieg – und fährt am 6. Mai auch zu den „Badischen“ nach Kieselbrunn. zg/red