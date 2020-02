Zwei Medaillen für JCB-Talente

Elz.Bei den Hessischen Einzelmeisterschaften der U 18 und U 21 waren fünf Judoka des 1. Judo-Club Bürstadt am Start. Mit einem guten fünften Platz belohnte sich Cedric Schynoll bei der U 18 in der Gewichtsklasse -66 kg nach vier gewonnenen und zwei äußerst knapp verlorenen Kämpfen. In der gleichen Klasse war für Rayan Idrissi das Turnier bereits nach dem ersten Kampf vorbei, er verletzte sich an der Schulter.

In der U 21 gewann Nathalie Scherer (-70 kg) den Kampf um Platz drei mit einem sehenswerten Tai-O-Toshi. Ebenfalls den dritten Platz schaffte Soufian Idrissi (-81 kg). Er gewann drei seiner fünf Kämpfe. Tim Kaldschmidt landete in der Klasse -73 kg auf dem fünften Rang. Trainerin Nadine Müller war mit den Leistungen ihrer Athleten sehr zufrieden und hofft, dass Rayan Idrissi schnell wieder fit wird. zg

