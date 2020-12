10 000 Euro für Martinshütte

Viernheim.„Als Chorknaben sind wir mit der OEG gefahren und dann nach Buchklingen zu Hütte gelaufen“, beschreibt Roland Träger eine seiner frühesten Erinnerungen an die Martinshütte, „und natürlich wollte nachts keiner schlafen…“. Seit seiner Kindheit ist der Viernheimer Architekt dem Begegnungshaus der Kirchengemeinde eng verbunden, ihm liegt auch der Fortbestand der Hütte am Herzen. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens seines Architekturbüros machte Roland Träger deshalb ein vorweihnachtliches Geschenk: 10 000 Euro für den Verein Martinshütte.

Holger Helfrich, Vorsitzender des neu gegründeten Vereins, nahm den dicken Spendenscheck erfreut entgegen. Denn in der Martinshütte ist viel zu tun. „Der Holzofen muss durch eine Gasheizung ersetzt werden“, nennt Helfrich die dringendste Maßnahme, auch weitere Sanierungsarbeiten seien 20 Jahre nach der letzten Renovierung notwendig, so Helfrich.

Das Haus, das am Waldrand von Buchklingen steht, gehört seit 1948 der katholischen Kirche in Viernheim. Der Verein Martinshütte hat sich in diesem Jahr gegründet, um das Haus zu kaufen und zu erhalten. „Wir wollen es künftig weiterhin für jeden nutzbar machen“, sagt Helfrich. Wenn im Jahr 2021 die Arbeiten abgeschlossen seien, könnte es wieder für Wochenenden oder auch für Tagesseminare vermietet werden. Mit der Spende von Roland Träger sei der finanzielle Grundstock für die notwendigen Maßnahmen weiter gewachsen.

Roland Träger blickt in diesen Tagen auf das 40-jährige Bestehen seines Büros zurück, das er 1980 in der Wasserstraße gegründet hat. Große Feierlichkeiten, die geplant waren, mussten Corona-bedingt abgesagt werden. Dafür erinnert ein Festbuch an knapp 2000 Bauvorhaben, die Roland Träger und seine Mitarbeiter in vier Jahrzehnten umgesetzt haben – vom klassischen Wohnungsbau über Industrieprojekte bis hin zur Klostersanierung. su

© Südhessen Morgen, Montag, 07.12.2020