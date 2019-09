1000 Euro Schaden an Motorroller

Viernheim.Eine abgerissene Frontverkleidung und Spuren eines versuchten Diebstahls hat ein 19-Jähriger am Montag an seinem auf einem Parkplatz an der Speyerer Straße abgestellten Peugeot-Motorroller bemerkt. Daraufhin informierte er die Polizei. Wie die Beamten erst jetzt mitteilten, verursachten die Täter bei dem Versuch, den Roller zu stehlen, daran einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich gegen 16 Uhr eine blonde, etwa 14 bis 16 Jahre alte Jugendliche an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben. Inwieweit sie mit dem versuchten Diebstahl in Verbindung steht, sollen laut Polizei die Ermittlungen zeigen. Zeugen sollten sich bei der Polizei unter Telefon 06204/93 77 0 melden. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.09.2019