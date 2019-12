1000 Stifte für Kinder in Afrika

Viernheim.An der Albertus-Magnus-Schule (AMS) gibt es mehrere Arbeitsgruppen, kurz AG genannt, die sich neben dem regulären Unterricht mit verschiedenen Themen beschäftigen. Eine davon ist die AG „AMS for future“, die sich am Gymnasium für mehr Nachhaltigkeit im Schulalltag einsetzt. Dazu zählt auch die Teilnahme an der Initiative „Stifte stiften“.

Im Rahmen der Aktion wurden von den Schülern und Lehrkräften vor den Weihnachtsferien fleißig gebrauchte Schulmaterialien gesammelt – zahlreiche Mäppchen, Ranzen, Buntstifte und Kugelschreiber wurden Tag für Tag zusammengetragen. Als in der AMS-Bibliothek das stolze Ergebnis präsentiert wurde, staunten die Teilnehmer nicht schlecht: In den mehr als einem Dutzend Schulranzen befanden sich über 1000 Schreibstifte, die im Familien- und Freundeskreis, aber auch bei Firmen gesammelt wurden. „Und jeden einzelnen Stift haben wir getestet“, berichtete Projektleiterin Carmen Weimar von der engagierten Arbeit.

Die Ranzen, Kugelschreiber, Mäppchen und Buntstifte gehen demnächst an den „1-2-3 Kinderfonds“ der Rottenburg-Stiftung, wo das Schulmaterial zentral gesammelt und anschließend verschifft und verteilt wird. Ziele sind bedürftige Schulen in vielen afrikanischen Ländern wie Burkina Faso, Burundi, Gambia, Namibia, Togo und den Senegal. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Projekts unter www.stifte-stiften.de.

Mit der Aktion ist die Arbeit der AG „AMS for future“ aber noch nicht beendet: Im kommenden Jahr wollen die Schüler die Flut an Einwegplastik nicht nur an ihrer Schule eindämmen und viel mehr auf Mehrweg setzen. Zudem solle der Einsatz von Elterntaxis reduziert werden, schließlich fahre ein Schulbus und auch mit dem Fahrrad komme man problemlos zum Gymnasium in der Oststadt. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 23.12.2019