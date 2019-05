1:1-Unentschieden reicht zum Klassenerhalt

Mannheim.Die SG Viernheim hat sich in der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. Ausschlaggebend war das 1:1-Unentschieden bei der Spvgg Wallstadt II in letzter Minute und die gleichzeitige 1:5-Schlappe des SV Laudenbach gegen den Tabellenzweiten SKV Sandhofen. Die Reserve des TSV Amicitia war schon zuvor am rettenden Ufer angekommen, konnte die 1:3-Niederlage beim FV Fortuna Heddesheim also locker verkraften.

Auch an der Tabellenspitze ist die Entscheidung gefallen, obwohl Sandhofen mit dem spielfreien FV Ladenburg gleichzog. Am letzten Spieltag empfangen die Römerstädter als Meister Laudenbach, während die Mannheimer spielfrei zusehen müssen und sich schon auf die Relegationsspiele vorbereiten.

Heddesh. II – TSV Am. II 3:1 (2:1)

Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia gestaltete die Partie bei den favorisierten Heddesheimern lange Zeit offen, sogar ein Unentschieden war möglich. Am Ende aber siegten die Hausherren nicht unverdient.

Dabei hatte das Nachbarschaftsduell für die Südhessen gut begonnen, nach 26 Minuten brachte Manuel Fleischmann die Gäste mit 1:0 in Führung. Lange konnten sich die Viernheimer aber nicht freuen, noch vor dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber durch Andre Lange (28.) und Noel Hesse (34.) den Spieß um.

In der zweiten Halbzeit hätten die Fortunen mehrmals auf 3:1 erhöhen, die Blaugrünen allerdings auch den Ausgleich erzielen können. Sechs Minuten vor dem Ende fiel die Entscheidung, als Fabian Zimmermann nach einem gegnerischen Ballverlust das 3:1 markierte.

Wallstadt II – SG Viernh. 1:1 (0:0)

Die Partie in der Mannheimer Vorstadt war ein Spiegelbild der Viernheimer Saison. Einmal mehr hatten die Orangenen bei den Torchancen ein deutliches Plus, konnten allerbeste Möglichkeiten nicht nutzen. Allen voran Torjäger Abdelkarim Lebsir, der gleich mehrfach freistehend an Wallstadts Torhüter Timm Eisinger scheiterte. Aber auch Omar Sabara, Valerij Sturn und Steven Schreck vergaben die Führung, zwei Treffer wurden wegen Abseitsstellung zurecht aberkannt.

So mussten die Südhessen nach der Pause lange Zeit dem 1:0 durch Christopher Zivalec (56.) hinterherlaufen, nach dem Platzverweis von Schreck in der letzten Viertelstunde sogar in Unterzahl. Das Engagement wurde schließlich noch belohnt, als Routinier Jörg Brückmann per Freistoß erfolgreich war (84.). JR

© Südhessen Morgen, Montag, 27.05.2019