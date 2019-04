13 Kreismeistertitel im Crosslauf

Viernheim.Am vergangenen Wochenende fanden die Kreis-Crosslaufmeisterschaften aller Altersklassen in Mörlenbach statt. Mit 49 Läufern stellten die Leichtathleten des TSV Amicitia fast ein Viertel des Teilnehmerfeldes.

Die Kinder U8 liefen die kürzeste Strecke des Tages. Cara Bugert lief die 635 Meter in 2:51 Minuten und gewann damit in der Altersklasse W7. Gemeinsam mit Hannah Burk und Mara Härtig sicherte sie sich zudem den Titel in der Mannschaftswertung der weiblichen Kinder U8 (W7 und W6). In der W6 kam Romy Fetsch nach 4:02 Minuten ins Ziel und sicherte sich ebenfalls den Sieg. Wie in der weiblichen Altersklasse ging auch der Mannschaftstitel der männlichen Kinder U8 an den TSV Amicitia. Luca Notter, Jan Fast und Ben Meeß liefen zudem alle unter die besten Sechs der M7.

Die Kinder der Altersklasse U10 mussten eine 940 Meter lange Strecke zurücklegen. Aaron Birk überquerte die Ziellinie nach 3:58 Minuten. Damit war er der Tagesschnellste in der M9. Einen weiteren Titel sicherten sich Felix Bugert, Niklas Fast und Tyrese Wulz gemeinsam bei den männlichen Kindern U12. Bugert legte die 1,25 Kilometer in 4:57 Minuten zurück und gewann somit zudem die Einzelwertung der Altersklasse M11.

Auch in der männlichen Jugend U14 ging der Mannschaftstitel nach Viernheim. Luca Kohl, Felix und Niklas Schmitt liefen dabei eine Strecke von 1,83 Kilometern. In der Jugend U18 mussten Annika Leineweber und Henrik Schmitt dieselbe Distanz bewältigen. Beide siegten in 7:06 Minuten beziehungsweise 6:42 Minuten.

Besonders erfreulich war auch in diesem Jahr die hohe Beteiligung der Eltern. In der Altersklasse der Seniorinnen W45 gelang den Viernheimerinnen ein Dreifachsieg. Pia Schmitt-Helferich lief die 4,85 Kilometer in 27:13 Minuten und siegte somit vor Simone Bach und Anke Heimberger.

Zusätzlich gewannen sie die Mannschaftswertung der gemeinsamen Wertung der Seniorinnen W40 und W45. Den dreizehnte Viernheimer Titel sicherte sich Andreas Fast in der Altersklasse M40. Er lief die Langstrecke von 7,25 Kilometern in 35:01 Minuten. Der nächste Wettkampf für die TSV-Leichtathleten ist die Bahneröffnung am 1. Mai im heimischen Waldstadion. cm

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.04.2019