20 Gartenhütten aufgebrochen

Viernheim.Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 20 Gartenhütten in einer Anlage an der Straße Am Lampertheimer Weg aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, trugen die Täter zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch und 7.15 Uhr am Donnerstag kistenweise Getränke und Lebensmittel aus der Gartenanlage „Am Forst“. Auch Gartengeräte und Benzinkanister wurden von den Unbekannten gestohlen. Die Täter haben nahezu alle Gartenhütten im sogenannten Blütenweg aufgebrochen. Bereits im Februar wurden bei der Polizei mehrere ähnliche Aufbrüche angezeigt. Zeugen, die bei einem oder mehreren der Einbrüche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnnummer 06204/93770 an die Ermittler in Viernheim zu wenden. pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.05.2019