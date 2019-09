20 Geiseln sterben trotz Kriegsende

Barbara Zeizingers Roman spielt in der Nähe von Rovigo. © Todt

Viernheim.Auf Einladung der Amici d’Italia und der Stadtbücherei hat die Darmstädter Autorin Barbara Zeizinger dort aus ihrem Roman „Am weißen Kanal“ gelesen. Die Handlung ist nahe Rovigo, der italienischen Partnerstadt Viernheims, angesiedelt. In dem kleinen Dorf Ceregnano wurden noch nach Ende des Zweiten Weltkriegs 20 Geißeln bei einer Aktion gegen Partisanen von Soldaten der Wehrmacht erschossen. Davon erfuhr die Autorin, als sie noch im Schuldienst war, von einem italienischen Lehrerkollegen bei gegenseitigen Besuchen von Schulklassen.

Zwei Handlungsebenen

Das Buch hat zwei Handlungsebenen. Die erste beginnt 1944/45 mit dem italienischen Jungen Giorgio, der sich mit einem der Soldaten, dem jungen Günther Rosenbach, anfreundet. Die zweite Ebene setzt 2005 ein. Hier taucht der alte Rosenbach als Staatsanwalt auf, kommt jedoch bei einem Unfall (oder war es Selbstmord?) ums Leben. Im Nachlass findet seine Enkelin Irene ein Foto von ihrem Opa als Soldat mit dem 14-jährgen Giorgio. Auf der Rückseite des Bildes steht „2 Tage zuvor“. Nun nimmt die Autorin die Zuhörer mit auf die Spurensuche der Enkeltochter. Diese will wissen, was ihr Opa damals erlebte, was „2 Tage danach“ geschehen ist. Barbara Zeizinger, die für ihren Roman oft und lange in Italien recherchiert hat, schildert das Kriegsende, jene Zeit des Chaos und der Angst, der Hoffnung und der Enttäuschung in eindrucksvoller Sprache. H.T.

