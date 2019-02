2000 Euro Schaden an Mercedes-Cabrio

Viernheim.Auf einem Schaden von etwa 2000 Euro wird die Besitzerin eines schwarzen Mercedes-Cabrios wohl erst einmal sitzenbleiben. Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr hatte sie die Beschädigung entdeckt, das Auto hatte sie am Montagmorgen in der Straße „Im Wingert“ geparkt. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte mit einem scharfen Gegenstand an beiden Fahrzeugseiten und am Heck den Lack zerkratzt. Möglicherweise steht diese Tat mit einem Vorfall in Zusammenhang, der sich am vergangenen Donnerstagmittag, 21. Februar, in der Straße „Auf der Beune“ ereignet hat: Dort war die Motorhaube des Autos mit Wachsmalstiften beschmiert worden. Hinweise dazu nimmt die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei unter der Nummer 06204/97 47 17 entgegen. pol/bur

