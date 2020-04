210 Geschenke für Pfleger

Viernheim.Mit seiner jüngsten Aktion hat der Lions Club gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf der einen Seite haben der Vorsitzende Harald Hofmann und Ideengeber Joachim Hermes die Pflegekräfte im Forum der Senioren, im St. Josef Krankenhaus sowie im Hospiz überrascht und mit 210 Geschenken deren Arbeit gewürdigt. Auf der anderen Seite konnten sich die Buchhandlung Schwarz auf Weiß sowie der Teeladen Artee über insgesamt 2500 Euro in ihren Kassen freuen. Sie übernahmen die organisatorische Vorbereitung und stellten die Geschenke mit Romanen und Krimis, Tee, Schokolade und anderen Kleinigkeiten zusammen.

„Wir würdigen mit der Aktion die stillen Helden des Alltags, deren Engagement auch unter normalen Umständen mehr Wertschätzung in der Gesellschaft verdient hätte. Und gleichzeitig binden wir Geschäfte in der Viernheimer Innenstadt ein, die in der momentanen Situation flexibel und kreativ sein müssen“, sagte Hofmann. Viel bedeutsamer als die Summe von 2500 Euro ist dem Lions Club „die Geste der Anerkennung, die wir mit dieser Aktion – vielleicht auch stellvertretend für die Viernheimer Bevölkerung – den Menschen in Pflegeberufen gegenüber zum Ausdruck bringt“, machte der Vorsitzende deutlich.

„Das ist der Wahnsinn“, bedankte sich Sandra Schnepf, Pflegedienstleiterin im Forum der Senioren, für die Überraschung. „Wir freuen uns alle sehr über diese Aufmerksamkeit und die steigende Wertschätzung für unsere Arbeit.“ cao

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.04.2020