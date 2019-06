22 Jugendliche feiern Konfirmation

Viernheim.. Bei zwei Gottesdiensten haben am Sonntag 22 Jugendliche in der Auferstehungskirche Konfirmation gefeiert. Es waren Julian Brandenburger, Nick Kulla, Leon Landmann, Niclas Mörre, Felix Ort, David Prem, Finja Schlesier, Max Wolf, Jonny Nguyen und Kevin Nguyen sowie Dominik Barenbrügge, Amelie Berner, Leonie Gleißner, Robin Görlach, Nick Gröne, Fabienne Kirck, Janka Körner, Xenia Neff, Charlotte Pohl, Paula Riegler, Juliane Schuster und Finn Seute. In seiner Predigt ging Pfarrer Markus Eichler auf den Zusammenhang zwischen Pfingsten und der Konfirmation ein. Er sprach über Gottes Geist, der die Gläubigen belebe. So gestärkt seien die Konfirmanden in der Lage, die Welt zu verändern. Mit ihrer Begeisterung könnten sie ihren Mitmenschen ein Vorbild sein. fhm (Bild: Gemeinde)

