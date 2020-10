229 Schüler bleiben zuhause

Viernheim.Bei der mit dem Coronavirus infizierten Person an der Alexander-von-Humboldt-Schule handelt es sich um eine Lehrkraft. Das erklärte Schulleiterin Cornelia Kohl im Gespräch mit dieser Redaktion. Am Donnerstagabend hatte das Landratsamt des Kreises Bergstraße einen Corona-Fall an der Bildungseinrichtung gemeldet. Die betroffene Person stamme allerdings nicht aus dem Kreis Bergstraße (wir

...