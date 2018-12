24 Bewegungs-„Türchen“

Viernheim.Die Kindersportschule (KiSS) des TV 1893 Viernheim ließ das Jahr bei sportlichen Weihnachtsfeiern ausklingen. Da die Kindersportschule mittlerweile um die 350 Kinder umfasst, wurden die Kinder nach Alter beziehungsweise ihren Gruppen aufteilt. Insgesamt fanden drei Weihnachtsfeiern statt.

Angefangen wurde mit den jüngsten, den Windel- und MuKi KiSS-Kindern im Alter von zehn Monaten bis zu drei Jahren, zusammen mit ihren Eltern. Weiter ging es mit den Mini KiSS-Kindern, die drei bis vier Jahre alt sind, und den Kindergarten-Kooperationskindern. Den Abschluss machten die „Großen“, alle KiSS-Kinder ab fünf Jahren und die Schulkooperationskinder.

Weihnachtslieder singen

Eine Weihnachtsfeier ohne Weihnachtslieder gibt es auch bei der KiSS nicht. Also wurde zur Einstimmung das bei allen beliebte Weihnachtslied „In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen, bevor es sportlich wurde. Alle Kinder ab drei Jahren begannen mit einer sportlichen Weihnachtsgeschichte. Sobald der Nikolaus in der Geschichte genannt wurde, musste die abgesteckte Strecke gelaufen werden.

Danach ging es für alle an die Stationen. Für Groß und Klein wurden 24 dem Alter angepasste Bewegungsstationen in der Jahnhalle aufgebaut und jedes Kind erhielt einen Adventskalender mit 24 „Türchen“. Jede Station stand für ein Türchen. Sobald die Station absolviert wurde, durfte das Türchen geöffnet und ausgemalt werden. Als alle Türchen offen waren, hatte jedes Kind einen bunten Weihnachtsbaum, und in der KiSS des TV 1893 Viernheim war endlich Weihnachten.

Von der Rentierschlittenfahrt, dem Schneeengel, der Himmelsleiter, einer Schneeballschlacht, einer Kaminrutsche bis zum Adventskranz und vielem mehr war alles dabei. An jeder Station gab es verschiedene motorische Aufgaben, welche alle Kinder, die kleinsten zusammen mit ihren Eltern, mit Bravour bewältigten.

Nachdem alle Türchen geöffnet waren, warteten alle Kinder gespannt auf den Weihnachtsmann. Mit einem weihnachtlichen Lied wurde dieser schließlich begrüßt und verteilte seine Geschenke an alle KiSS-Kinder.

In den Ferien kann man sich nun ausruhen und für das kommende Jahr neue Energie tanken, bevor nach den hessischen Schulferien alle KiSS-Kurse wieder zu den gewohnten Zeiten starten. red

