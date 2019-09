26-Jähriger unter Bagger eingeklemmt

Viernheim.Ein 26-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in der Kettelerstraße schwer verletzt worden. Er zog sich einen offenen Bruch am Bein zu und wurde in eine Klinik gebracht. Wie die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, war der Mann gemeinsam mit seinem Schwiegervater gerade mit Erdarbeiten beschäftigt, als der Bagger plötzlich in Schräglage geriet. Der 26-Jährige habe daraufhin versucht, den Bagger mit dem Fuß zu stabilisieren, was ihm aber nicht gelang. Erst mit Hilfe der Feuerwehr konnte der unter dem Bagger eingeklemmte Mann befreit und dann vom Rettungsdienst versorgt werden. cao

