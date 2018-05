Anzeige

Viernheim.Bereits zum sechsten Mal machen sie den Auftakt in der Reihe der Deutschen Sportpferd-Fohlenauktionen (DSP): die Shooting-Stars beim Springturnier auf drei Sterne-Niveau in Viernheim. Eine Partnerschaft, die sich bewährt hat und gewachsen ist. Schaut man in die Erfolgsbilanz der Ehemaligen an, ist der Name Programm: Zum Beispiel „Viernheim“, der Sohn des Verdi und die Preisspitze der ersten Fohlenauktion in Viernheim, wurde vom Sportstall von Bernd Herbert ersteigert. Seine ersten Auftritte im Parcours bestätigen einmal mehr die Qualität der Shooting-Stars, denn er hat bereits zahlreiche Erfolge auf seinem Konto wie weitere Shooting-Stars auf seinem Jahrgang.

Hochkarätig und begehrenswert ist die Kollektion 2018: Im internationalen Sport erfolgreiche Hengste wie Arezzo VDL, Colorit, Eldorado van de Zeshoeck und Emerald van het Ruytershof sind mit Nachkommen in der Kollektion vertreten. Heiß begehrt im Sport sind Söhne und Töchter solch bewährter Vererber wie Colman, Vater von LB Convall und Catwalk IV, Contendro II, Diarado, I’m Special de Muze, Galant de Semilly und Kannan. Mit Diacontinus, Baloutender, Cordolensky, Origi D’O und Senkrechtstarter Karajan stehen für Hengstaufzüchter hoch interessante Vatertiere in der Kollektion zum Ersteigern bereit. Mit einer Tochter ist der auf den DSP-Hengsttagen gekörte Monte Bellino in Viernheim am Start. Auch Baloutender vom Zuchthof Kohn, der im Vorjahr die Preisspitze stellte, ist mit zwei Fohlen in der Kollektion vertreten.

Hoch bonitierte Fohlen stellt der lackschwarze Desperado, für klassisches und bewährtes Dressurblut stehen die Vererber Danone I und Dancier mit Nachkommen im Viernheimer Dressurlot. DSP-Elitehengst Quaterback ist mit einem Fohlen am Start, für das R-Blut steht Royal Doruto, für das S-Blut Sir Donnerhall I und der Zack-Sohn Zoom.