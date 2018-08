Anzeige

Viernheim.Nicht so spektakulär und aufregend wie damals – vor vier Jahren –beim allerersten Schultag, aber nicht weniger feierlich werden die Einschulungen der 284 Fünftklässler an den Viernheimer Schulen am kommenden Dienstag, 7. August, sein. Schultüten gibt’s natürlich keine mehr. Aber das eine oder andere Geschenk von Mama und Papa oder Oma und Opa dürfte schon drin sein.

Die neuen Fünftklässler der Albertus-Magnus-Schule (AMS) sind am kommenden Dienstag mit Eltern und Verwandten um 8 Uhr zum Gottesdienst in die Michaelskirche eingeladen. Die feierliche Begrüßung der neuen AMSeln, mit einem kleinen Programm der jetzigen Sechstklässler, findet anschließend (ab 9.20 Uhr) in der Aula des bischöflichen Gymnasiums statt.

Danach gehen die 108 Schüler mit ihren Klassenlehrern zur ersten Schulstunde in die vier Klassenräume, während die Eltern in der Cafeteria bewirtet werden.