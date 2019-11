30 Bänke für Schüler

Durch Spenden wurden Schulbänke in Burkina Faso finanziert. © Yaa Soma

Viernheim.Der deutsch-burkinische Freundeskreis Yaa Soma zieht nach seiner Sommerspendenaktion für eine Schule in Tamissi eine positive Bilanz. In dem etwa 60 Kilometer nördlich der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou gelegen Dorf gibt es schon lange ein festes Schulhaus mit drei Klassenräumen für rund 200 Schüler. Um der größer werdenden Zahl von schulpflichtigen Kindern aus umliegenden Dörfern gerecht zu werden, haben Eltern vor zwei Jahren ein viertes Klassenzimmer gebaut. Dort mussten 65 Schüler im Alter zwischen sechs und acht Jahren bisher während des achtstündigen Schultages auf niedrigen Lehmbänkchen sitzen. Ordentliches Schreiben und konzentriertes Lernen sei deshalb schwer gewesen, heißt es.

Mehrere tausend Euro

Die Eigenleistung der Eltern aus dem Bedürfnis heraus, möglichst allen Kindern in ihrer Region eine Schulausbildung zu ermöglichen, hat den Vorsitzenden von Yaa Soma in Burkina Faso, Gilbert Kaboré, im Juni veranlasst, gezielt um Spendengelder für 30 Schulbänke zu bitten (wir berichteten). Mehrere tausend Euro sind zusammen gekommen. So haben nicht nur die 65 Schüler, sondern auch Schulen in Gogo, Yanguedin, Massere, Kordié, Rakalo und weitere zum Schulbeginn im Oktober zahlreiche Tischbänke bekommen. Den Verein Yaa Soma haben in diesen Tagen Fotos von der Auslieferung erreicht. Ebenso von Schülern, deren besondere schulischen Leistungen am „Excellencetag“ mit Geschenken in Form von Schulmaterialien, Rucksäcken und oder sogar einem Fahrrad belohnt worden sind. Der Freundkreis richtet den Dank von glücklichen Schülern und Eltern an die Spender aus. red

