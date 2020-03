3:0-Erfolg gegen Kirchheim

Viernheim.Die Fußballfrauen des TSV Amicitia haben das Halbfinale des badischen Pokalwettbewerbs erreicht. Beim 3:0-Erfolg bei der SG Heidelberg-Kirchheim hatten die Viernheimerinnen keine Probleme. Die Führung durch Rabea Ronellenfitsch nach einer guten halben Stunde verwaltete das Team souverän. Erst in der Schlussphase erhöhten Natasa Troumpouki und Pauline Kloskalla zum verdienten Endstand. Am Sonntag, 8. März, fahren die Frauen zu einem Vorbereitungsspiel nach Frankfurt und treten um 13.30 Uhr am Riederwald bei der zweiten Mannschaft an.

Den letzten Schliff für die Rückrunde in der Oberliga Baden-Württemberg holt sich das Team von Patrick Kloskalla und Markus Rohr bei einem Test am Mittwoch, 11. März. Um 18.30 Uhr kommt die U16-Juniorinnen-Auswahl des Badischen Fußballverbandes an die Lorscher Straße. Die Testpartie gegen die talentierten Nachwuchsspielerinnen haben die Viernheimerinnen als Spiel für den guten Zweck ausgerufen – alle Einnahmen aus dem Speisen- und Getränkeverkauf während des Spiels gehen an die „Wunschbox“. Die Fußballerinnen unterstützen seit Jahren das Projekt der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe im Mannheimer Klinikum.

Schwierige Aufgabe

Der Punktspielbetrieb nach der Winterpause ist bei den Fußballerinnen bereits am Freitagabend gestartet. Die C- und D-Juniorinnen spielen auch in der Frühjahrsrunde als D4 bei den Jungs mit. Zum Auftakt ging es gegen SV Schriesheim 3. Die Frauen 2 hatten ein Auswärtsspiel beim SSV Vogelstang zu absolvieren.

Die B-Juniorinnen haben zum Auftakt der Oberliga-Rückrunde gleich einen starken Gegner. Am Samstag, 7. März, 15.30 Uhr, kommt der 1. FC Donzdorf an die Lorscher Straße. An das Debüt in der hohen Liga haben die Viernheimerinnen keine guten Erinnerungen, sie verloren mit 1:9 bei den Schwäbinnen. Donzdorf dominiert weiterhin die Liga und ist Spitzenreiter, während der TSV Amicitia unbedingt die Klasse halten will. Am Sonntag um 11 Uhr starten die D-Mädchen gegen die SpVgg Durlach-Aue in die Juniorinnen-Runde. Zeitgleich, aber auswärts beim VFB Wiesloch, beginnt für die B2-Juniorinnen die Rückrunde in der Verbandsliga. su

